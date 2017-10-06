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بينها شخصيات مسلمة وعربية.. FBI يصدر قائمة جديدة للمطلوبين في العالم وجوائز مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم

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FBI WANTED
LOS ANGELES, CA - JUNE 19: Wanted posters of former USC professor Walter Lee Williams are displayed during a news conference by Los Angeles Police Department Assistant Chief Michel Moore and FBI Assistant Director in charge of the Los Angeles office Bill Lewis after Williams was arretsed in Mexico on June 19, 2013 in Los Angeles, California. Lee is suspected of sexually preying on boys overseas and producing child pornography. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images) | Kevork Djansezian via Getty Images


أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، قائمة جديدة للمطلوبين في العالم، ضمّت أسماء 29 شخصاً، بينهم شخصيات مسلمة، إضافة إلى شخصيات أميركية متهمة بارتكاب جرائم.

وذكر الـFBI على موقعه الإلكتروني أسماء المطلوبين مع مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تدل على مواقعهم.

وبرز من بين الأسماء التي نشرتها، شخصيات فلسطينية، هي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، والأسيرة المحررة أحلام التميمي.

وذكر الـ"FBI" أن شلح مطلوب بتهمة التآمر لإدارة شؤون منظمة إرهابية محددة بصفة خاصة، وذلك بواسطة سلسلة من نشاطات الابتزاز، مثل التفجيرات وأعمال القتل وابتزاز وغسل الأموال، حسب زعم المكتب.

وإضافة إلى شلح والتميمي، برز اسم حسين العمري (71 عاماً)، أفغاني الجنسية، متهم بالمشاركة في تفجير طائرة تابعة لخطوط بان أميركان العالمية، رقم الرحلة 830 في 11 أغسطس/آب 1982.

وضمت غالبية الأسماء المتبقية في القائمة 26 شخصية، لم تكن حديثة عهد بالتصنيفات على لوائح الإرهاب العالمية.

وتصدّر القائمة، زعيم تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي"، ويليه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ووضعت الـ"FBI" مكافأة قدرها 25 مليون دولار لكل شخص يدلي بمعلومات ترشد عنهما.

ومن بين الشخصيات في القائمة أيضاً، إيسنيلون هابيلون "أبو عبد الله الفلبيني"، ويقال إنه مسؤول تنظيم الدولة بالفلبين (جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي عنه)، أحمد أبو سمرة ( جائزة 50 ألف دولار لمن يدلي عنه)، علماً أن تنظيم الدولة أعلن مقتله قبل شهور، وغيرهم.

 

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