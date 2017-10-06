بينها شخصيات مسلمة وعربية.. FBI يصدر قائمة جديدة للمطلوبين في العالم وجوائز مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم



أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، قائمة جديدة للمطلوبين في العالم، ضمّت أسماء 29 شخصاً، بينهم شخصيات مسلمة، إضافة إلى شخصيات أميركية متهمة بارتكاب جرائم.

وذكر الـFBI على موقعه الإلكتروني أسماء المطلوبين مع مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تدل على مواقعهم.

وبرز من بين الأسماء التي نشرتها، شخصيات فلسطينية، هي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، والأسيرة المحررة أحلام التميمي.

وذكر الـ"FBI" أن شلح مطلوب بتهمة التآمر لإدارة شؤون منظمة إرهابية محددة بصفة خاصة، وذلك بواسطة سلسلة من نشاطات الابتزاز، مثل التفجيرات وأعمال القتل وابتزاز وغسل الأموال، حسب زعم المكتب.

وإضافة إلى شلح والتميمي، برز اسم حسين العمري (71 عاماً)، أفغاني الجنسية، متهم بالمشاركة في تفجير طائرة تابعة لخطوط بان أميركان العالمية، رقم الرحلة 830 في 11 أغسطس/آب 1982.

وضمت غالبية الأسماء المتبقية في القائمة 26 شخصية، لم تكن حديثة عهد بالتصنيفات على لوائح الإرهاب العالمية.

وتصدّر القائمة، زعيم تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي"، ويليه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ووضعت الـ"FBI" مكافأة قدرها 25 مليون دولار لكل شخص يدلي بمعلومات ترشد عنهما.

ومن بين الشخصيات في القائمة أيضاً، إيسنيلون هابيلون "أبو عبد الله الفلبيني"، ويقال إنه مسؤول تنظيم الدولة بالفلبين (جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي عنه)، أحمد أبو سمرة ( جائزة 50 ألف دولار لمن يدلي عنه)، علماً أن تنظيم الدولة أعلن مقتله قبل شهور، وغيرهم.