حادث ينهي حياة فنانة مصرية شابة.. لعبت دور البطولة مع محمد رمضان وشاركت هند صبري في "حلاوة الدنيا"

تُوفيت الفنانة المصرية داليا التوني بعد تعرُّضها لحادث سير في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، بحسب ما نقله موقع "اليوم السابع"، الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عن نقيب الممثلين أشرف زكي.

وقال موقع "المصري اليوم" أن داليا بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الكبير أوي" عام 2011، مع نجم الكوميديا أحمد مكي، ونالت شهرتها في فيلم "الألماني" عام 2012، الذي لعبت فيه دور البطولة مع الفنان محمد رمضان.

وكان آخر أعمال داليا مشاركتها في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع النجمة هند صبري، والذي عُرض في رمضان الماضي، كما شاركت في عدة أعمال، من أبرزها "العملية ميسي"، و"حماتي بتحبنى" و"مولانا العاشق"، و"ظرف أسود"، وغيرها من الأعمال.