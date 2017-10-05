بالصور.. أفعى كادت تخلع ذراع شاب انتهى بها المطاف "مطبوخة"!

في واقعة غريبة، أقدم سكان مدينة إندونيسية على طبخ أفعى عملاقة يصل طولها إلى أكثر 7 أمتار، بعدما قاموا بقتلها، حين كانت تهاجم رجلاً في هذه البلدة وكادت تقلع ذراعه.



وقد وقع الحارس رورت نابانا، السبت الماضي، على الأفعى العملاقة في إقليم باتانغ غانسال بجزيرة سومطرة الإندونيسية، عندما كان يقوم بدورية في مزرعة لأشجار النخيل، بحسب موقع "بي بي سي".



وحاول الحارس، البالغ من العمر 37 عاماً، والذي يحب أحياناً تناول لحم الأفاعي، الإمساك بالأفعى الضخمة بكيس من القماش، لكنها عضته في ذراعه التي كانت على وشك أن تُبتر.

وتدخَّل حارس آخر بمساعدة فلاحين وقام أحدهم بضرب الأفعى بقطعة خشب؛ حتى تمكنوا من تخليص الرجل من فكَّيها.



وقال الحارس لصحيفة "ديتيك" الإندونيسية: "حاولت أن ألقي القبض عليها، ولكنها عضت ذراعي وظللت وقتاً طويلاً أصارعها حتى تمكن أهل القرية من تخليصي منها".

ولم يكشف الحارس عن سبب محدد لمحاولته اصطياد الأفعى، لكنه قال إن أهل القرية لم يتمكنوا من عبور الطريق بسبب الثعبان الضخم.

وقد نُقل الحارس إلى مستشفى فى مدينة بيكانبارو حيث لا يزال يتعافى، وفقاً لما ذكره اليناريون رئيس حكومة الإقليم



وتنتشر الأفاعي العملاقة في الغابات المدارية، وهي كثيرة الانتشار خصوصاً في أرخبيل إندونيسيا الواقع جنوب شرقي آسيا.

وقد عُثر على إندونيسي في مارس/آذار ببطن أفعى أصلة، طولها 7 أمتار، ابتلعته بالقرب من مزرعة لأشجار النخيل.