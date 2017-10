كيت وينسليت عن طبيعة علاقتها بدي كابريو: لم يُعجَب أحدنا بالآخر قط!

نفت الممثلة البريطانية كيت وينسليت وجود إعجاب متبادل بينها وبين الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، مؤكدةً في الوقت ذاته على أنهما يتمتعان بعلاقة صداقة جيدة.

ولفت بطلا فيلم Titanic الأنظار في أغسطس/آب 2017، بعدما ظهرا في منتجع فرنسي بملابس السباحة، وهما يمشيان جنباً إلى جنب متشابكَي الأيدي، لدرجة دفعت المعجبين للتساؤل عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

'Titanic' stars Leonardo DiCaprio and Kate Winslet together in Saint-Tropez. pic.twitter.com/WPdO81M2VR

— Pop Crave (@PopCrave) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧