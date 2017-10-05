ظنَّ أنها معجبة متطفِّلة.. حارس أمن يسحب مغنية لاتينية من خشبة المسرح: شاهد

موقف محرج للغاية تعرضت له المغنية بيكي جي، التي كان ينبغي لها الصعود إلى المسرح، في أثناء أحد الاستعراضات، ولكن كان لحارس الأمن قرارٌ آخر!

سحب حارس الأمن المغنية اللاتينية التي ترافق مجموعة فيفت هارموني في جولتها من المسرح؛ ظناً منه أنها معجبة اقتحمت المكان، وذلك خلال حفل في الأرجنتين.

تظهر المغنية بيكي جي في الفيديو، الذي انتشر على نطاقٍ واسع، وهي تصعد إلى لوسط المسرح مرتديةً لباساً أسود، ورغم أن الجميع تعرَّف على المغنية اللاتينية في تلك اللحظة، باستثناء حارس الأمن الذي قرر أن يقوم بدوره في حماية خشبة المسرح من الدخلاء.



بيكي جي، هي مغنية مشهورة جداً في أميركا اللاتينية، وهي أميركية من أصول مكسيكية، وتحصل المغنية الشابة أحياناً على 300 مليون مشاهدة على أغنية واحدة من أغانيها.

وجاء في إحدى التغريدات:

Security thought Becky G was a fan. pic.twitter.com/hSGoXQ2fMH — Lauren Jauregui (@LaurenJaureglo) 3 octobre 2017

"حارس الأمن ظن أن بيكي جي معجبة!".

كان الأمر مفاجئاً لمغنيات مجموعة فيفت هارموني، وهو رد الفعل الذي جعلهم في حيرة من أمرهن، مع العلم أن باور رينجر الجديدة مدعوّة إلى جولة المجموعة الأميركية.



حقاً، حارس الأمن في وضع لا يحسد عليه، بعد أن قضى لحظة من الوحدة فريدة من نوعها بعد هذه الحادثة.



- هذا الموضوع مترجم عن النسخة المغاربية لـ"هاف بوست للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.