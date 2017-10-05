ممثل مصري ينال فرصة ذهبية بهوليوود.. هكذا كان الإسلام سبباً لحصوله على هذا الدور المركب

ممثل مصري كوميدي صاعد في هوليوود، حصل على فرصة ذهبية منحتها له شبكة Hulu الأميركية للإنتاج الفني والبث.

فقد وافقت الشركة رسمياً على أن يبدأ الممثل، المعروف بتقديمه عروض ستاند أب كوميدي، بتصوير حلقة أولى Pilot من مسلسل جديد يتمحور حول حياته وكيف يرى العالم من حوله كمصري ومسلم وأميركي.

وسيقوم الممثل رامي يوسف ببطولة المسلسل والمشاركة في كتابته مع كل من الكاتبين أري كاتشر ورايان ويلش، لكن دون اتفاق على الاسم الذي سيحمله العمل.

صراع الهويات المعقد

سيركز العمل -حسب موقع Deadline- على صراع يوسف كأميركي مصري مسلم، يعيش عوالم مختلفة وماذا يعني بالنسبة لشخصيته الجمع بين الهويات الثلاث، في الوقت التي تمر به كل هوية بظرفٍ ما بناء على الأحداث المختلفة.

ونقل الموقع عن يوسف قوله عن العمل: "أنا متحمس لأنقل صورة إنسانية، معقدة للمسلم في التلفزيون وفي الوقت نفسه يحاول التهرب من دراسة الحقوق".

الإسلام وهوية المسلم في الولايات المتحدة الأميركية شكَّلا هاجساً كبيراً ليوسف، وقد حمل الفنان الشاب هذا الهاجس معه أينما حلَّ، ومنها مشاركته في حلقة من حلقات البرنامج الكوميدي الشهير The Late Show with Stephen Colbert.









شركة A 24، المشرفة على إنتاج العمل الجديد، أصدرت بياناً عن المسلسل، جاء فيه: " استطاع رامي أن يبدع عملاً مختلفاً في مسلسله الجديد، نسج فيه مكونات شخصية مركَّبة لا تخلو من المرح، وركَّز فيها على تأثير الهوية والثقافة في عالمنا المعاصر".

وأضافت: "نحن فخورون بهذا التعاون لإنتاج هذه السلسلة الفريدة المليئة بالديناميكية".

يُذكر أن رامي يوسف شارك في عدد من المسلسلات، منها See Dad Run، ومن المتوقع أن يجسد دوراً في الموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot.