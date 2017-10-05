السعودية توافق على شراء نظام صواريخ "إس-400" من روسيا

قالت قناة "العربية" الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن المملكة العربية السعودية وافقت على شراء نظام صواريخ أرض/جو "إس-400" الروسي.

وأذيع هذا النبأ في أثناء زيارة يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان لموسكو.

وقالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية في بيان، إن البلدين وقعا مذكرة تفاهم لمساعدة المملكة في جهودها لتطوير صناعاتها الدفاعية. وأضافت أن مذكرة التفاهم الموقَّعة مع شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير الأسلحة والمملوكة للدولة، تأتي في سياق عقود موقعة لشراء نظام صواريخ "إس-400" ونظام صواريخ "كورنيت-إي.إم" ونظام "توس-1إيه" ونظام "إيه.جي.إس-30" وبنادق كلاشنيكوف "إيه.كيه-103".

ولم يذكر البيان عدد كل نظام أو قيمة صفقة الشراء.

وأوضح البيان أن عملية الشراء "استندت إلى تأكيد الطرف الروسي نقل التكنولوجيا وتوطين تصنيع واستدامة نظم التسليح هذه في المملكة"، لكن لم يذكر إطاراً زمنياً.

وجرى توقيع عدد من الصفقات خلال الزيارة التي قام بها الملك سلمان هذا الأسبوع إلى روسيا، وهي الأولى التي يقوم بها ملك سعودي لموسكو.