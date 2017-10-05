لأول مرة.. الجيش المصري يقتحم مجال الإنتاج السينمائي.. وهذا ما ينوي فعله

أعلنت المؤسسة العسكرية المصرية، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول، إنتاجها 3 أفلام سينمائية، لأول مرة منذ انتصارات حرب أكتوبر/تشرين الأول.

وقال اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري، إن القطاع المشرف عليه يقوم بإنتاج 3 أفلام سينمائية عن انتصار حرب أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بالمشاركة مع الشركات المتخصصة في الإنتاج السينمائي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ومن المفترض أن تقوم "الشؤون المعنوية" أيضاً، بتذليل العقبات كافة وتقديم التسهيلات، والدعم اللوجيستي لشركات الإنتاج حتى يتم إخراج العمل بالصورة المناسبة، حسبما جاء على لسان عبد النبي خلال مؤتمر صحفي.

وأشار مدير الشؤون المعنوية إلى أنه تمت الاستعانة بكبار كتّاب السيناريو، أمثال الكاتب وحيد حامد والسيناريست ناصر عبد الرحمن، اللذين كتبا بالفعل سيناريوهات هذه الأفلام، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأوضح عبد النبي أن أبرز القصص التي تمت الموافقة عليها، والتي سيتم تناولها سينمائياً هي فيلم عن "جبل الحلال"، وآخر عن البطل إبراهيم الرفاعي، والثالث عن ملحمة ومعركة "كبريت".