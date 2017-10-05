جيرة سيئة! مُلّاك المنازل في بيفرلي هيلز يرفضون التأجير لجستن بيبر بـ100 ألف دولار شهرياً

يبدو أن المغني الأميركي جستن بيبر جار سيئ؛ إذ اجتمع ملاك العقارات بمدينة بيفرلي هيلز في مقاطعة لوس أنجلوس -التي يسكنها الأثرياء والمشاهير- وقرروا عدم تأجير منازلهم للمغني الشاب.

وعرض بيبر (23 سنة)، مبلغ 100 ألف دولار شهرياً مقابل تأجير سكن في المدينة، رغم أن البيوت تساوي أقل من ذلك بكثير.

وتحدث تقرير على قناة "Page six"، أن المغني لم يتمكن من التأجير بالمدينة، الموجودة بالقرب من غرب هوليوود والتي تشتهر بأنها مجتمع صغير للأثرياء والمشاهير؛ بسبب حبه تنظيم الحفلات الصاخبة التي تسبب أضراراً في العقارات ومشاكل مع جيرانه.









فشله في تأجير مسكن بالمدينة دفعه للإقامة بفندق فخم فيها هو ومساعدوه، ما أثار دهشة نزلاء الفندق، الذين أصبحوا يشاهدونه بشكل يومي.

وذكر التقرير الذي نشره أكثر من موقع، أن بيبر وقع عام 2014 في مشكلة واضطر إلى دفع تعويض بقيمة 80 ألف دولار، بعد أن ألقى البيض على منزل جاره في كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

كما وقع في ورطة أخرى بعد عام؛ بسبب استضافة حفل صاخب بمنزل استأجره في بيفرلي هيلز، حضره نيكي ميناج وفرانش مونتانا وكريس براون، وتسبب الحفل في إحداث أضرار بالمنزل، لم يدفع المغني تكاليفها بسهولة.