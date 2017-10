مؤلفة هاري بوتر تدافع عن الإسلام وتهاجم من يتهمونه بالإرهاب.. هكذا ردَّت على مؤيدٍ لترامب

بعد كل حادث إرهابي يحدث بالولايات المتحدة، تزداد نبرة الإسلاموفوبيا والتحريض ضد المسلمين، إلا أن من تصدَّى لها هذه المرة، مؤلفة سلسلة هاري بوتر.

وكان شخص يدعى ستيفن بادوك، أطلق النار على حشد يحضر حفلاً موسيقياً في لاس فيغاس، ما أوقع 58 قتيلاً و489 جريحاً، وادعى تنظيم داعش تبنيه العملية، إلا أن الشرطة الأميركية نفت تورط التنظيم الإرهابي.

وعقب الحادث، كتبت الفنانة الأميركية أريانا غراندي، على تويتر، مطالِبة بالتحكّم في انتشار السلاح بالولايات المتحدة الأميركية.

Wait a second;



You call for gun control now, but not for radical Islamic control after the attack at your concert in Manchester?#LasVegas

— #ThePersistence (@ScottPresler) October 2, 2017