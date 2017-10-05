دانة العتيبي.. "العاهرة" التي أشعلت شبكات التواصل وتبرأ منها السعوديون

في فيديو كليب صادم، ظهرت فتاة في العشرينات من عمرها قالت إنها سعودية، ترقص مرتديةً فستاناً قصيراً وتغني باللغة الإنكليزية مستخدمة كلمات خادشة للحياء وصلت إلى حد وصف نفسها بـ "العاهرة".

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل ذهبت دانة العتيبي إلى أبعد من ذلك، حين صوّرت في الفيديو كليب نفسه مشهداً "جنسياً" مع شاب خليجي يبدو من ملابسه أنه إماراتي.

💋 A post shared by Washington Dc (@dana511danaa) on Oct 5, 2017 at 12:50am PDT

وقد قدّمت دانة في هذا الفيديو الذي وصل عدد المشاهدات عليه خلال يوم إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة، رموزاً مختلفة من السعودية أحدها كان وشماً وضعته على أسفل قدمها وهو عبارة عن سيفين ونخلة وسطهما، وعلم نادي النصر السعودي، إلى جانب رفعها لعلم السعودية في الغرفة التي تصور منها بعض صورها.

رسالتها باختصار

ويبدو أن هذه الرموز جاءت تأكيداً منها على رسالة الفيديو كليب التي تقوم باختصار على فكرة سفر السعوديات وهن يرتدين عبايات ويخلعنها مباشرة بعد السفر خارج المملكة.

الغضب الذي عبّر عنه سعوديون تحت وسم #دانه_العتيبي شكك البعض أن تكون دانة سعودية، وانتقدوا الرسالة التي أرادت تصويرها وهي أن السعوديات يرتدين العبايات داخل المملكة ويخلعنها مباشرة بعد مغادرة البلاد.

آخرون نشروا صوراً له وهي تحمل جواز سفر أمريكي، بينما أشار البعض إلى أنها لاتينية، ولم يتسن لـ "هاف بوست عربي" بعد التأكد من هويتها الحقيقية.

وبالعودة إلى بعض مقاطع كان سبق لها أن نشرتها تظهر في إحداها وهي في مطار الملك خالد في الرياض، وأخرى تظهر وهي في الإمارات.

سعوديون: لا يمكن أن تكون منا!

A post shared by Washington Dc (@dana511danaa) on Oct 5, 2017 at 12:53am PDT

"هاف بوست عربي" حاولت التواصل مع عدد من السعوديين لمعرفة حقيقة من هي دانة العتيبي، أحدهم قال "إنه لم يسمع بها قبل هذا الفيديو، مرجحاً فكرة أنها ليست سعودية".

شابة سعودية في أول العشرينات حسمت قضية دانة بقولها "لا يوجد سعودية بدوية أصلاً وفصلاً تقوم بما فعلته دانة"، بالإشارة إلى اسم العائلة العتيبي وهي من أشهر قبائل شبه الجزيرة العربية.

عــآجـل ..



الله اكبر من الي نرآـه



فيديو دانه الان بدون قص ، شاهد المقطع كامل



التفاصيل + الفيديو https://t.co/2G9gCDuXej#دانه_العتيبيَ pic.twitter.com/iahCnNGwkH — صحيفة عاجل (@saheft_ajel) October 5, 2017

حتي اللي بامريكا اذا بيصير مشهور ماله الا الشعب السعودي #دانه_العتيبي واللي مبين انها لاتينو والفيديو المصخره. ماقهرني الا شعار النصر💔🤣 — Bader | بدر (@bna500) October 4, 2017

#دانه_العتيبي

لم يجدو مايثيرونه في أوساط المجتمع السعودي فأخترعوا قصة عاهره لاتينيه أجلكم الله وأكرمكم ونسبوها إلى قبيله من أعرق القبائل في السعوديه وهدفهم تأليب الرأي العام

ولكن محاولاتهم باءت بالفشل

وجهدهم سيذهب سُدى وذلك لسبب واحد

هو أن مجتمعنا واعي وعلى عِلْم بما يُحاك ضده. pic.twitter.com/CYrPNe6ebe — Aldosary (@dosary_KSA_UAE) October 5, 2017

If u have something bad to say about me, write it on a piece of paper & give it to your mom ✨👌🏽 A post shared by Washington Dc (@dana511danaa) on Oct 5, 2017 at 12:56am PDT

يشار إلى أن دانة العتيبي تملك حسابات على يوتيوب وانستغرام، إلى جانب حساب مدفوع على سناب شات تقوم من خلاله بنشر صور وفيديوهات عارية ومثيرة. وتوحي فيديوهات العتيبي أن لها معجبين كثر، إذ ظهرت في عدد منها وهي تستقبل هدايا من معجبيها العرب، بما فيها مجموعة من الهدايا الجنسية.