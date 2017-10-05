صحيفة تركية: ممثلة "علمانية" ترفض مصافحة مخرج فائز لأنه متديِّن!

أحرجت الممثلة التركية ملتم جومبول مواطنها المخرج سميح قبلان أوغلو في مهرجان أضنة السينمائي الدولي، حينما رفضت مصافحته أمام العدسات.

جومبول رفضت مصافحة قبلان أوغلو أثناء صعوده على خشبة المسرح لتسلُّم جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "قمح - Buğday"، وهو فيلم من إنتاج العام 2015، وقد تم تصويره باللونين الأبيض والأسود.

وفي الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام التركية، قام المخرج بمصافحة كل الأشخاص على المسرح، وعندما مد يده لمصافحة الممثلة المذكورة، والتي كانت أحد معلني الجوائز في الحفل، رفضت السلام عليه.









وبحسب صحيفة Sabah التركية، فإن رفضها مصافحة المخرج يعود إلى اختلاف أفكارهما؛ إذ إن المخرج معروف بتدينه، فيما يعرف عن الممثلة قربها من حزب الشعب الجمهوري التركي - أكبر الأحزاب المعارضة العلمانية في تركيا -.









وقد علق المخرج على هذا الموقف بتغريدة كتبها على تويتر، قال فيها: "شكراً لعشاق الفن والأصدقاء الذين دعموني بعد موقف الازدراء الذي تعرضت له".

Adana ff’de sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler... — Semih Kaplanoğlu (@SemihKaplanogl) October 1, 2017

يشار إلى أن قبلان أوغلو (54 عاماً) نال عدة جوائز دولية، أبرزها فوزه بجائزة الدب الذهبي التي يمنحها مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه "عسل - Bal" في العام 2010.

أما جومبول (47 عاماً)، فقد نالت خلال مسيرتها الفنية 5 جوائز، 4 منها محلية، مقابل فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان Palm Springs International Film Festival بكاليفورنيا الأميركية في العام 2006.