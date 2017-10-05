"السلطانة هويام" تقرر شراء بيت في إسطنبول بعد سنوات من الإقامة بالفنادق

قررت الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في العالم العربي باسم "السلطانة هويام"، شراء بيت في مدينة إسطنبول التركية، بعد سنوات من الإقامة بالفنادق.

وبحسب صحيفة Türkiye Gazetesi التركية، من المتوقع أن يبلغ ثمن هذا البيت الجديد نحو 1.5 مليون دولار أميركي، ويقع في منطقة إتلير-Etiler بمدينة إسطنبول.

يأتي ذلك بعد حديث الصحف التركية والعربية عن رؤيتها تدخل فندقاً مع المذيع الفلسطيني باسل الزارو، وحديث الصحف عن وجود علاقة غرامية تجمعهما.

جدير بالذكر أيضاً أن أوزرلي وُلدت في ألمانيا من أب تركي وأم ألمانية، وعاشت أغلب فترات حياتها في ألمانيا، إلى أن جاءت إلى تركيا في عام 2011 لتصوير مسلسل "حريم السلطان"، الذي اشتُهرت عبره تركيّاً وعربياً.