رحالة أميركي زار الكعبة يصيب متابعيه بالحيرة: لا أستطيع وصف مشاعري بعد الطواف..مكة حلم تحقق

أصيب متابعو رحالة أميركي -نشر أخيراً مقطعاً مصوراً من زيارة قام بها لمدينة مكة بالمملكة العربية السعودية- بالحيرة، خاصة أنه لم يفصح من قبلُ عن كونه مسلماً، كما لم يظهر مرتدياً ملابس الإحرام، علماً أن زيارة المدينة المقدسة غير مسموح بها لغير المسلمين.

الرحالة المذكور يعرّف نفسه بأنه JP Salva وله حساب يتابعه أكثر من 60 ألف معجب على إنستغرام، يحمل اسم Border Junkie وصف رحلته إلى المدينة بوصفٍ شديد الاحترام للمكان المقدس، مستهلاً تعليقه بكتابة الشهادتين "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وقال الرحالة، البالغ من العمر 38 عاماً، في تعليقه على الفيديو: "مكة! حلمت بها منذ ومن طويل.. أنا محظوظ جداً بأنني زرت البيت المقدس خلال الحج.. من الصعب جداً وصف المشاعر بالكلمات لتعبر عن شعوري عندما طفْتُ حول الكعبة مع كل هؤلاء البشر الذين قدموا من كل أنحاء العالم.. كان هناك شعور لا يوصف بالطاقة يحيط بالمكان.. هناك ازدحام شديد حول أقدس المعالم الإسلامية .. حاولت الوصول للحجر الأسود، لكني لم أستطع الاقتراب بما يكفي، هذه التجربة هي أعلى ما يمكن أن أصل إليه في رحلتي.. تجربة فريدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولن أنساها أبداً ما حييت".

المراقب لتعليقات متابعي صفحة الرحالة، سيلاحظ الحيرة التي أصابتهم حول اعتناق سالفا الإسلام، ومنهم من ذكر أن مجرد كتابته الشهادة يعني أنه اعتنق هذا الدين، فيما تساءل آخرون عن كيفية حصوله على التأشيرة لزيارة العربية السعودية في موسم الحج إن لم يكن كذلك.

من هو الرحالة؟

Burj Khalifa — Tallest building in the world (for now) at 828 meters (2,717 feet) 🏙Incredibly Jeddah Tower in Saudi Arabia is set to surpass that in 2020 at an astounding 1,008 meters! One freakin kilometer up in the sky!!! 😱 A post shared by JP📍Now in ‎Buenos Aires 🇦🇷 (@borderjunkie) on Aug 3, 2017 at 8:12am PDT

وكان سيلفا قد أجرى لقاء مع موقع Lake Mary حول قصة تحوّله من مبرمج حواسيب، قضى في العمل المكتبي 15 سنة من حياته إلى رحالة بدأ جولة حول العالم عام 2012، بعد أن أصيب بـ"ملل قاتل حوّل الحياة إلى أمر لا يطاق" حسب تعبيره.

وذكر سالفا في لقائه أن رحلة قام بها في شبابه مع شقيقه ووالديه إلى الفلبين، ظلت في مخيلته ودائماً ما حفزته على ضرورة السفر يوماً ما، خاصة أن عائلته تبنّت طفلين يتيمين من الفلبين ونقلتهما للعيش معهم للولايات المتحدة.

وبالفعل، اتخذ سالفا قراراً بترك عمله الذي كان يوفر له حياة كريمة جداً، غير نادم؛ لأن "المال ليس كل شئ"، حسب قوله.

ثم بدأ رحلة حول العالم منذ 5 سنوات، زار خلالها 142 بلداً، وثّقها عبر حساباته الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أهمها -حسب اللقاء- زيارته لإيران التي انتظرها طويلاً؛ لينقل لمتابعيه صورة مختلفة عما يرونه في الإعلام الأميركي.