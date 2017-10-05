فيديو: شرطي يطلق الرصاص على مغنٍّ في مشهد تمثيلي لاعتقاده أنه سارق مسلح!

أطلق شرطي أميركي النارَ على ممثل أثناء تصوير مشهد سرقة في مدينة كراوفوردسفيل، بولاية إنديانا الأميركية.

إذ اعتقد الضابط أن السرقة حقيقية، بعد تلقي رجال الشرطة مكالمة طارئة تفيد بوجود عملية سطو مسلح على أحد البنوك في المدينة.

وقد نشرت السلطات في ولاية إنديانا الأميركية لقطاتٍ تُظهر فتحَ الضابطِ النارَ على أحمد الممثلين، الذين يصورون مشهد السطو بعد تلقي البلاغ.









وفي الفيديو المسجل بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2017، ظهر رجل مسلح ملثم يخرج من باب أحد المباني وفي يده سلاح، ليأمره الضابط بإسقاطه من يده.

فيما توجَّه الممثل ناحية الضابط قليلاً، ليطلق الأخير رصاصة من مسدسه، ثم قام الممثل بعدها بخلع القناع وإلقاء البندقية من يده، ثم أخذ يخبر الضابط أنه مشهد تمثيلي في فيلم، ورقد على الأرض.

وقد نجا الممثل من الحادث، فيما لم تُصبه الرصاصة التي كانت على بعد مسافة صغيرة من رأسه، بحسب صحيفة Mirror البريطانية.

وتبيَّن بعد ذلك أن الممثل الذي كاد يصاب بالرصاص هو المغني الأسترالي جيف دوف، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

هذا، وأكدت شرطة ولاية أنديانا أنهم يجرون تحقيقاً في الأمر، إذ لم يتم إخطارها من قِبل شركة إنتاج الفيلم، أو من المصنع الذي كانوا يصورون فيه قبل التصوير.