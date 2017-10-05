انتهى من الصلاة فوافته المنية.. كاميرا تلتقط وفاة داعية سعودي بأحد المساجد.. شاهد

انتشر فيديو على الشبكات الاجتماعية، يوثِّق اللحظات الأخيرة في عمر الداعية السعودي، الدكتور خالد القرشي.

وتوفي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة القرى، أمس الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، عقب صلاة العصر، وهو جالس بمحراب المسجد بمدينة مكة المكرمة، بحسب موقع "أخبار 24".

وكان القرشي ينوي إلقاء درس على المصلين، قبل أن يفقد توازنه ويسقط على الجانب الأيسر، وتوافيه المنية.

وقال مؤذن المسجد، حسين محمد عاشق، لصحيفة "عكاظ" السعودية، إنه بعد نقل القرشي إلى أحد المستوصفات القريبة، أخبرهم الأطباء بأنه فارق الحياة بسبب جلطة قلبية.

وتمت إقامة صلاة الجنازة على القرشي، فجر اليوم الخميس بالمسجد الحرام، ودُفن بمقبرة الشهداء بمنطقة الشرائع في مكة المكرمة.