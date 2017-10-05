"خارج حساباتي".. مريم أوزرلي تكشف طبيعة علاقتها بإعلامي فلسطيني

بثَّ برنامج "ET بالعربي" -الذي يعرض على قناة MBC- تقريراً تلفزيونياً، أمس الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، يوضح فيه حقيقة العلاقة بين الممثلة التركية مريم أوزرلي ومذيع البرنامج الفلسطيني باسل الزارو.
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وأشار التقرير أن ما يجمع مريم وباسل هو علاقة صداقة، بدليل أنهما يلتقيان دائماً مع مجموعة من الأصدقاء، ويضعان على الصور وسم "#أصدقاء".
واعتبر التقرير أن الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بين أوزرلي والزارو بدأت منذ لقائهما خلال إجازة الصيف في العاصمة الألمانية برلين.
ويشار أن النجمة التركية لا تُخفي عادةً مشاعرها، إذ إنها كانت تظهر باستمرار مع حبيبها الأول ووالد طفلتها جان ألتاش. وأنها ظهرت بعد انفصالها عنه مع رجل الأعمال التركي آلت أوزجان، وأن النجمة قالت بعد انتهاء العلاقة: "الارتباط خارج حساباتي".
وتداولت الصحف التركية مؤخراً، أنباء عن وجود علاقة بعد أن شوهدت أوزرلي مع الزارو بإسطنبول، في نفس السيارة قبل توجههما لنفس الفندق.
وكان الزارو قد قابل أوزرلي في الإمارات، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث نشر صورَهُ معها عبر حسابه على إنستغرام.
وكان الزارو أيضاً قابل أوزرلي احتفالاً بعيد ميلادها، خلال يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضي، في برلين بألمانيا، حيث ظهر الاثنان في الصور وهما متقاربين بشكل ملحوظ.
وكان الزارو نشر فيديو على إنستغرام بصحبة أوزرلي، حيث ردَّدت النجمة التركية بعضَ الكلمات بالعربية، في حين قالها الزارو بالتركية.