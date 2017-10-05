موسكو تعلق على تعطل سلم طائرة الملك سلمان.. هذا ما صرَّح به الكرملين

أعلن الكرملين، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أن السُّلّم الكهربائي الذي تعطَّل أثناء نزول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، من الطائرة الملكية التي أقلَّته من الرياض في مطار "فنوكوفو" بموسكو أمس، أحضره الجانب السعودي معه.

وقالت إيلينا كريلوفا، السكرتير الصحفي للإدارة الرئاسية في الكرملين، إن هذا السلّم الكهربائي الذي توقف فجأة أثناء نزول الملك السعودي، من طائرته الملكية أمس، شحنه الجانب السعودي معه من الرياض، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية.

وبيَّنت كريلوفا، أن الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية لا تستخدم هذا النوع من السلالم الأجنبية على الإطلاق.

وقالت إن الجانب السعودي جلب السلم معه، وقام الأخصائيون والتقنيون السعوديون الذين وصلوا مع الوفد، بجمع وإعداد هذا السلم الكهربائي، الذي يبلغ طوله 15 متراً للعمل، وفعلوا ذلك بشكل مستقل، ودون أي تدخل من الجانب الروسي.

ووصل العاهل السعودي (82 عاماً)، مساء أمس الأربعاء، إلى موسكو، في أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا.

وأظهرت لقطات فيديو تم بثّها مباشرة خلال نزول الملك سلمان من طائرته لدى وصوله أمس، تعطُّل السلّم الكهربائي للطائرة فجأة، خلال نزوله، واضطر الملك لمتابعة نزوله سيراً على الأقدام.