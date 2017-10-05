الرجل الأخضر التركي الذي تتحدث عنه بريطانيا.. شاهد السبب وراء إطلاق لقب "hulk" على هذا الشاب

هاكان أكار، شاب تركي، رفع سيارة تزن طناً وجرَّها لفتح الطريق أمام سيارة خالته، وبهذه الطريقة أنهى خلافه مع موظف رفع السيارات في بريطانيا.

أوقف أكار الذي يعيش في مقاطعة لوتون الإنكليزية خلافه مع موظف رفع السيارات، وذلك بحمل سيارة تزن طناً وجرها وحدها لفتح الطريق أمام سيارة خالته.

بنظرات اندهاش من المشاهدين على الحادثة، أشادوا بموقف أكار وشبَّهوه بالشخصية السينمائية الخارقة "Hulk"، ولقبوه بـ"هولك تركيا"، حسب صحيفة حرييت التركية.

وأوضح أكار أنه أنهى الخلاف الذي استمر لمدة شهر بين خالته وجارها، بسبب إيقاف الجار سيارته أمام منزلها وبشكل خاطئ، وتدخل من أجل ألا تكبر المشكلة بشكل أكبر.

وقدم صاحب السيارة شكوى ضد أكار للشرطة، بحجة أنه ألحق الضررَ بمحرك سيارته لحظة حمله وجره لها.