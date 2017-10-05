في 3 دقائق فقط يُمكن لهذه الآلة كيّ 12 قميصاً.. ستخلصك من المعاناة اليومية!

يمكن أن تكون هذه الآلة هي الحل لواحدة من المشكلات الأكثر إلحاحاً في الحياة، وستكون مصدر إسعاد للجميع.

إذ ابتكر اثنان من المخترعين الشباب جهاز كي آلي، لتقصير مدة كي القمصان المتناثرة، والبلوزات، والسراويل، وحتى الملابس الداخلية، إذ يُمكن للجهاز، الذي يسمى "إيفي"، أن يغسل ويجفف 12 قطعة منفصلة من الملابس في آن واحد.

ويقول المهندسان المخترعان روهان كمدار، وتريفور كيرث، البالغان 27 عاماً، إن الجهاز يخفض وقت الكي بنسبة 95%، إذ تصبح القطع جاهزة في غضون ثلاث دقائق، بحسب تقرير صحيفة Daily Mail البريطانية.









كما أنها تحتوي على كرة معطرة لتضيف رائحة للملابس، لكن عليك تعليق القمصان أولاً في خزانة الجهاز على الشماعات القابلة للتعديل، ثم إغلاق الأبواب لتقوم المكواة البخارية بعملها، ثم ينبِّهك الجهاز وقت انتهاء العمل عبر تطبيق.

















ويبلغ ارتفاع الجهاز، 128 سنتيمتراً (50 بوصة)، وعرضه 80 سنتيمتراً (31 بوصة)، وعمقه 40 سنتيمتراً (16 بوصة).









وقد صنعت الآلة من 141 قطعة، واستخدمت الطابعات ثلاثية الأبعاد، وقطع الليزر الإكريليك، وآلات صب البلاستيك لإنشائها. فيما تقدم المخترعان بطلب للحصول على براءة اختراع.









يتساءل بعضنا الآن عن سعر ومكان شراء الماكينة السحرية! ويُمكنكم الحصول عليها مقابل 699 جنيه إسترليني (925 دولاراً أميركياً) بدءاً من ربيع عام 2018.

إذ بنيت نسخة مصغرة من الجهاز في منزل مواطن بريطاني يدعى كمدار في بينر، شمالي لندن، وقد اعترف بأن الجهاز ساحر بالفعل، ووفَّر عليه الوقت والجهد.