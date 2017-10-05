الجبير يحذِّر رئيسة البرلمان الروسي "لا تضعي فنجان القهوة على الطاولة" (فيديو)

انتشر على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو، يظهر فيه وزير الخارجية السعودي وهو يشرح لرئيسة البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو محتوى صندوق قدمه هدية لها، وفيه دلّة قهوة وعدد من الفناجين.

ويظهر الجبير الذي رافق الملك السعودي في زيارته إلى روسيا، في الفيديو وهو يشرح بالتفصيل لرئيسة البرلمان كيفية استخدام هذه الفناجين، لافتاً إلى ضرورة تحريك يدها عند الانتهاء من تناول القهوة، تنبيهاً لمضيفها أنها شربته كاملاً، ليقوم بسكب القهوة مجدداً لها.

وقد حرصت رئيسة البرلمان على تكرار كل حركة خلف الجبير في تحريك يدها.

ويوضح الجبير العادات والتقاليد في شرب القهوة العربية، مشيراً إلى رمز مهم وهو عدم وضع الفنجان على الطاولة، لأن ذلك يعني أن لي طلباً لن أخرج قبل أن تنفذه لنا، لذلك عند الانتهاء تسلم المضيف الفنجان وتشكره.

ويشرح أن أول ما يقدمه المضيف هو القهوة، وآخره المبخرة التي يختم فيها الزيارة، حيث يتم تبخير الزائر بها.

ولم نتأكد بعد إن كانت الهدية مصنوعة من ذهب أم لا، مع أن السعودية معروفة أنها تقدم هدايا ثمينة للشخصيات الدبلوماسية والرئاسية.

ويعتبر ملك السعودية الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، استثناءً في ذلك. فقد وصلت قيمة هداياه إلى أوباما نحو 1.3 مليون دولار، من بين ذلك أكثر من مليون دولار لحُليّ ومجوهرات لميشيل زوجة الرئيس الأميركي.

وقد وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، في أول زيارة يجريها ملك سعودي إلى هذا البلد.

وتقدَّم مستقبلي الملك سلمان، في مطار فنوكوفو، جنوب غربي موسكو، ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي.