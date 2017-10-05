القوات العراقية تستعيد وسط الحويجة بشكل كامل من تنظيم داعش

أعلنت القوات العراقية، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أنها استعادت السيطرة على وسط الحويجة، أحد آخر معقلين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، مؤكدة أنها "مستمرة في التقدم" من أجل تحرير باقي الأحياء.

وصرَّح القائد العام للقوات المشتركة العراقية، الفريق أمير يارالله، أن قوات الجيش والشرطة والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري المشاركة في العملية "حرَّرت مركز قضاء الحويجة بالكامل، وما زالت مستمرة بالتقدم".

وبدأت القوات العراقية، في 21 سبتمبر/أيلول عملياتها العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، وتمكنت في هذا السياق من استعادة أربع مدن وعشرات القرى.

وتعد هذه المدينة الواقعة على بعد 230 كلم شمال شرقي بغداد أحد آخر معاقل داعش في العراق، بعدما تم طردهم في الأشهر الماضية من غالبية المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.

بالإضافة إلى الحويجة، لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على مدينتين في محافظة الأنبار الغربية، هما راوه والقائم، التي تقع على حدود محافظة دير الزور في سوريا، التي تشهد نزاعاً منذ ست سنوات.

وفي 19 سبتمبر/أيلول، شنَّت القوات العراقية أيضاً هجوماً لاستعادتهما.

في سوريا، يواجه التنظيم المتشدد أيضاً صعوبة كبيرة في "عاصمته" الرقة، التي خسر 90% منها منذ بدء هجوم تشنه قوات سوريا الديمقراطية بدعم من واشنطن.