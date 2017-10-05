منع هيفاء وهبي من العمل في مصر.. هذه تفاصيل الأزمة والعقوبة المفروضة على الفنانة الشهيرة

أصدرت غرفة صناعة السينما، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية في مصر، بياناً مساء الأربعاء، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلنت فيه إيقاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن التمثيل في مصر، أو المشاركة في أعمال فنية مصرية، بسبب خلافها مع المنتج محمد السبكي.

وكشف المنتج محمد السبكي عبر صفحة على فيسبوك، عن القرار الرسمي الذي أُصدر الأربعاء ضد الفنانة هيفاء وهبي، وذلك بعد إخلالها بتعاقدها على فيلم "ثانية واحدة" وتصوير مشهد في فيلم "خير وبركة" مع شركة إنتاج أخرى، وامتناعها عن استكمال تصوير "ثانية واحدة".

وجاء نص القرار: "بناء على قرار من غرفة صناعة السينما المصرية برئاسة فاروق صبري، وقرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، وقرار نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، تم إيقاف الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل جمهورية مصر العربية وإلزامها بالآتي:

1- رد مبلغ (40 ألف دولار أميركي) لشركة السبكي فورسينما برودكشن، مقابل ما تقاضته من الشركة عن أداء دورها بفيلم "ثانية واحدة".

2- إلزامها بسداد مبلغ (مليون و70 ألف جنيه مصري) قيمة تكاليف يومي التصوير في فيلم "ثانية واحدة"، ويطبق قرار إيقاف الفنانة المذكورة عن العمل بجمهورية مصر العربية بداية من تاريخ الرابع من أكتوبر لعام 2017.

وفي أول رد فعل على القرار، استبعد المنتج أحمد السبكي هيفاء وهبي من بطولة فيلم "الديزل" أمام محمد رمضان، الذي يتم التحضير له، وذلك رغم تعاقده معها بشكل رسمي على المشاركة في العمل، ودرايته الكاملة بأزمتها مع شقيقه محمد السبكي، ولكنه كان يتوقع أن تنتهي الأزمة قبل بدء التصوير، ولكن تجاهل الفنانة اللبنانية للأمور جعل الغرفة ونقابتي الممثلين والسينمائين تصدر هذا القرار، ليرضخ أحمد السبكي للقرار ويستبعدها، وبدأ بالفعل في ترشيح نجمة أخرى لبطولة الفيلم.

من جهتها، قالت الفنانة هيفاء وهبي، في تصريح نقلته صحيفة الوطن، تعليقاً على منعها من التمثيل في مصر: "هرد بكره لأن الموضوع فيه لغط كثير".

About last night #happyeid #haifawehbe #haifawehbefashion #haifaholics #movenpick #Beirut #Lebanon A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Sep 2, 2017 at 10:06pm PDT

وتعود تفاصيل الأزمة إلى غضب المنتج محمد السبكي من مشاركة هيفاء وهبي كضيفة شرف في فيلم "خير وبركة"، الذي عرض في عيد الأضحى الماضي، خاصةً أن فيلمه كان سيُعرض في نفس التوقيت، وهو ما تسبب في تأجيل العمل واعتذار هيفاء عن عدم المشاركة فيه.

اضحك يلا اضحك... وخلّي الدنيا ملكك #بحب_الحياة #BahibElHayat #newrelease #newhit #2017 #haifawehbe 📸 #michelarayephotography A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Sep 16, 2017 at 2:43pm PDT

#HaifaWehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Aug 17, 2017 at 7:23am PDT