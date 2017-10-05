4 عرب بينهم مصري وقطري مرشحون لمنصب "المدير العام لليونسكو".. هذه سيرتهم الخاصة

يتنافس 8 مرشحين، نصفهم عرب، على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وفيما يلي نبذة عن كل منهم.

مصر

مشيرة خطاب، من مواليد 1944، وزيرة وسفيرة سابقة، تحمل إجازة دكتوراه في القانون الدولي الإنساني، ناشطة في قضايا التربية والتعليم، ولا سيما تعليم الإناث، وحماية المرأة، والأطفال، ومناهِضة لختان الإناث.

تنشط "خطاب" في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعتبر مثالاً لتحرر المرأة العربية. ويرى البعض في ترشيحها ترجمةً لرغبة مصر في إعادة تلميع صورتها على الساحة الدولية.

شغلت "خطاب" منصب سفيرة سابقة، ومساعدة لوزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية.



لبنان

فيرا الخوري لاكويه، مستشارة لدى وزارة الثقافة في لبنان منذ 2016، ولديها خبرة أكثر من 20 عاماً في منظمة اليونسكو وعدد من المنظمات الدولية.

والخوري لاكويه تحمل إجازة من الجامعة الأميركية في بيروت ومن جامعة نيويورك، وتتولى تدريس مادة القانون الدولي في جامعة باريس بانتيون-سوربون.

جاء ترشيح الخوري لاكويه لمنصب المدير العام لليونسكو مفاجئاً للبنانيين في وقت كان وزير الثقافة السابق غسان سلامة أعلن ترشيحه للمنصب.

العراق



صالح مهدي الحسناوي، وزير سابق للصحة، من مواليد عام 1960، بروفيسور ومستشار بالطب النفسي، وخبير في شؤون الصحة العامة ونائب منذ 2010.

الحسناوي يتابع من كثب، قضايا الصحة العقلية للأطفال. وأطلق مبادرة تقوم على تقديم علاج نفسي لإعادة تأهيل الأطفال الذين وقعوا ضحية تنظيم "الدولة الإسلامية" بالتعاون مع وزير الصحة العراقي ومنظمة الصحة العالمية.



قطر



حمد بن عبد العزيز الكواري، (69 عاماً)، صاحب مسيرة دبلوماسية طويلة، حيث شغل منصب سفير بلاده لدى سوريا، وفرنسا، والولايات المتحدة، ولدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. كذلك، كان الكواري مندوب قطر لدى الأمم المتحدة بين عامي 1984 و1990.

شغل الكواري منصب وزير الثقافة والفنون والتراث في قطر، وهو منذ 2016 مستشار لدى الديوان الأميري.

والكواري تلقى تعليمه الجامعي بجامعة السوربون، حيث نال دبلوماً في الفلسفة السياسية.

فرنسا

أودري أزولاي، (45 عاماً)، وزيرة الثقافة في آخر حكومات الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.

شغلت أزولاي منصب مديرة مالية في المركز الوطني للسينما قبل أن تصبح نائبة مدير المركز، كما عُيِّنت وزيرة للثقافة.

أودري أزولاي ابنة أندريه أزولاي مستشار العاهل المغربي، وتلقت دروسها في المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرِّج نخبة الشخصيات الإدارية الفرنسية.

الصين

كيان تانغ (أو تانغ كيان بالصينية)، (66 عاماً)، متخصص بشؤون التربية، أمضى قرابة ربع قرن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

بدأ تانغ مسيرته المهنية بمجال التعليم في سبعينيات القرن الماضي قبل أن يشغل مناصب عدة في الإدارة الصينية.

وعمل تانغ في السفارة الصينية لدى كندا، واختار بنهاية 1989 العودة إلى بكين للالتحاق بوزارة التربية، قبل أشهر من أعمال القمع الدامية لحركة تيان أنمين للمطالبة بالديمقراطية.

ويحمل تانغ إجازة دكتوراه في علم الأحياء، وشهادة ماجستير في الفيزيولوجيا الرياضية من كندا.

أذربيجان



بولاد بلبل أوغلو، من مواليد باكو 1945، صاحب مسيرة مهنية تمزج بين الموسيقى والسياسة.

بلبل أوغلو مغنٍّ ومؤلف موسيقي مشهور إبان الحقبة السوفييتية، مثّل في عدد من الافلام، وشغل منصب وزير الثقافة بين عامي 1988 و2005، وهو سفير أذربيجان لدى روسيا منذ يناير/كانون الثاني 2006.

بلبل أوغلو صاحب خبرة قوية في إدارة الأزمات، تجلَّت خاصةً في طريقة تصدّيه لانهيار القطاع المالي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991.

ويقول عنه وزير الثقافة الحالي في أذربيجان أبو الفاس غاراييف: "إنه صاحب شخصية مبتكرة سيشكل مساهمة مميزة" في اليونسكو إذا انتُخب مديراً عاماً للمنظمة.

فيتنام

بام سان تشاو، من مواليد 1961، نشأ في الشرق الأوسط، ونال عدداً من الإجازات من جامعات أجنبية، وشغل عدداً من المناصب في وزارة الخارجية الفيتنامية، كما مناصب دبلوماسية.

شغل منصب مساعدٍ لوزير الخارجية، وسفير والممثل الخاص لرئيس الوزراء الفيتنامي لدى اليونسكو منذ 2016.

وفي 1999، شغل أول مناصبه بالأمم المتحدة، حيث كان السفير والممثل الدائم لفيتنام لدى المنظمة الأممية.