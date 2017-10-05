تخيَّل "أخاصمك آه" بصوت غير نانسي عجرم؟أغانٍ رفضها فنانون ونجحت مع نجوم آخرين

ربما نسميه حظاً جيداً، أو ربما موهبة كاتب، أو مهارة مغنٍّ أو ملحن؛ إذ لاقت أغانٍ نجاحاً كبيراً وسببت شهرة بعض المغنين، رغم أنها قُدِّمت لآخرين كانوا أكثر شهرة وقتها ورفضوا تأديتها.

ونرصد في هذا التقرير نماذج لتلك الأغاني:

"أكتبلك تعهد" رفضتها شيرين وسميرة سعيد.. ونجحت بها أنغام









بعد نجاح كبير حققته المغنية المصرية أنغام بأغنية "أكتبلك تعهد"، كشفت المغربية سميرة سعيد أن الأغنية ظلت برفقتها عامين قبل أن ترفضها، وهو سبب خلافها مع المؤلف بهاء الدين محمد، مؤكدةً أن أنغام نفسها لم تكن تعرف ذلك.

وقالت سميرة سعيد في برنامج "كل يوم جمعة" الذي يُقدمه عمرو أديب، إنها لم تندم على رفضها الأغنية؛ لأن توجُّهها لم يكن يتفق مع قناعتها بتقديم المرأة في صورة ضعيفة، كما أثنت على أداء أنغام.

المغني والملحن طارق فؤاد، أكد أيضاً أن المغنية المصرية شيرين أعطته أغنية "أكتبلك تعهد" لتلحينها وعندما قام بتلحينها لم تهتم شيرين ولا الشاعر بهاء الدين محمد بالأمر، لتذهب في نهاية المطاف إلى أنغام.









وقد حققت الأغنية التي قدمتها أنغام نجاحاً، فيما وصل عدد المشاهدات إلى أكثر من مليون و900 ألف مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى 6 ملايين مشاهدة بقناة "روتانا" على يوتيوب، منذ نوفمبر/ت

شرين الثاني 2016.









"أخاصمك آه" نانسي عجرم من إلين خلف









لمع اسم المغنية اللبنانية نانسي عجرم في عدد من الدول العربية بعد أغنية "أخاصمك آه" التي غنتها في عام 2003.

الأغنية عُرضت في البداية على اللبنانية إلين خلف، التي كانت على وشك الانتهاء من ألبومها "لو عندك كلام" في 2002، إلا أنها رفضتها واختارت بدلاً منها أغنية "هيمانة".

وعندما تولى جيجي لامارا إدارة أعمال نانسي عجرم بدلاً من إلين خلف عرض عليها "أخاصمك آه" ضمن مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية، ضمها ألبوم "يا سلام" فغنتها.

إذ أكدت إلين خلف أن مدير أعمالها قدَّم أغنية "أخاصمك آه" لنانسي عجرم بعدما انفصل عنها وأصبح مديراً لأعمال نانسي عجرم، وقد كتب الأغنية الشاعر فوزي إبراهيم ولحنها محمد سعد.

"لو على قلبي" فضل شاكر









بينما أطلق الملحن والمطرب نادر نور الدين صفة "المنحوسة" على أغنيته "لو على قلبي" التي كتب كلماتها، وذلك عندما رفضها عدد من الفنانين العرب والمصريين لمدة 4 سنوات.

وقد اختار الفنان فضل شاكر الأغنية وأعجب بها http://www.dostor.org/1481548 ولاقت نجاحاً؛ إذ حققت أكثر من 9 ملايين و200 ألف مشاهدة.

"كده برضو يا قمر".. كُتبت لشادية وشهرت هاني شاكر









اشتُهر هاني شاكر في بداية مشواره الفني بأغنية "كده برضو يا قمر" التي كانت بداية انطلاقه في عام 1972، وحقق من خلالها شهرة واسعة.

تلك الأغنية التي لم تتجاوز مدتها 10 دقائق كُتبت في الأساس لتغنيها الفنانة شادية، وعندما طلب شاكر منها أغنية لحفلته الجديدة فأخبرته بأنها سمعت تلك الأغنية عند خالد الأمير وأنها تليق به.









شاكر أكد أيضاً أن الأمر تكرر معه ومع الفنانة نادية مصطفى؛ إذ سمع أغنية رومانسية "ما تقولهاليش في وشي" من الملحن محمد ضياء وأعجبته، وأخبر نادية مصطفى بأن الأغنية تليق على صوتها.

"اوعديني" رفضها حماقي وتامر حسني









كما حققت أغنية "اوعديني" التي غناها ولحنها الفنان الشاب رامي جمال نجاحاً كبيراً، فحققت أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط، وفاق إجمالي مشاهداتها على يوتيوب أكثر من 26 مليون مشاهدة منذ يوليو/تموز 2016.

وأكد جمال أن أغنية "اوعديني" عندما لحنها كان يلحنها لشخص آخر وعرضها على الفنانَين محمد حماقي وتامر حسني إلا أنهما لم يحببا الأغنيه، لافتاً إلى أن حماقي لم يحب الأغنية؛ لأنها لم تشبه الألبوم الذي أصدره، وأكد أنها أكثر أغنية حققت نجاحاً في ألبومه "مالناش إلا بعض".













أم كلثوم ترفض "الربيع" ويفوز بها فريد الأطرش









عرض الشاعر مأمون الشناوي أغنية "الربيع" على أم كلثوم والتي كان لها تعديلات على عدد من كلمات ومقاطع الأغنية، وهو ما رفضه الشناوي، فيما رفضت أم كلثوم غناءها من دون التعديلات التي اقترحتها.

وعندما قابل الشناوى الفنان فريد الأطرش عرض عليه الأغنية وسمعها منه وقام بغنائها في حفل عيد الربيع 1949، وتفاعل معها الجمهور.

وردة تُغني "أوقاتي بتحلو" بدلاً من أم كلثوم









حال الموت بين غناء أم كلثوم أغنية "أوقاتي بتحلو"، التي كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها الشيخ سيد مكاوي في 1975، فيما عرض مكاوي على الفنانة وردة الجزائرية غناءها وغنتها بعد عام واحد.

لطيفة تُغني "حبك هادي" بدلاً من العندليب









بدلاً من عبد الحليم حافظ، غنّت الفنانة التونسية لطيفة أغنية "حبك هادي".

إذ قالت لطيفة في برنامج "كل يوم" الذي يُقدمه عمرو أديب، إنه في تسعينيات القرن الماضي أعجبت بلحن أغنية "الحب الهادي" التي لحنها عبد الوهاب محمد، وكتبها كمال الطويل، وأنها اتصلت هاتفياً بعبد الوهاب الذي أخبرها بأنه كتب تلك الأغنية للعندليب قبل 20 عاماً.