مقاتلات ألمانية تهبط في قاعدة عسكرية بالأردن.. برلين تُنهي نقل قواتها من تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أنها أنهت نقل قواتها من قاعدة إنجرليك العسكرية التركية إلى الأردن بناءً على قرار اتُّخذ في يونيو/حزيران الماضي في أوج الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وألمانيا.

وحطَّت بعد ظهر الأربعاء، في قاعدة الأزرق الأردنية، 4 مقاتلات ألمانية من نوع "تورنيدو" تُستخدم في مهمات استطلاع، فوق الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الطائرات ستستأنف مهماتها "خلال أيام".

قررت ألمانيا نقل قواتها من قاعدة إنجرليك القريبة من الحدود مع سوريا، نتيجة منع السلطات التركية نواباً ألماناً من زيارة هذه القاعدة لتفقُّد الجنود الألمان الـ260 الذين كانوا فيها للمشاركة في إطار مهام تتعلق بعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في كل من سوريا والعراق.

وازداد تدهور العلاقات بين ألمانيا وتركيا إثر قيام مجلس النواب الألماني في يونيو/حزيران 2016 بالاعتراف بتعرُّض الأرمن لإبادة خلال حكم السلطنة العثمانية مطلع القرن الماضي.

كما تكرر ألمانيا على الدوام إدانتها عمليات القمع في تركيا والتي أعقبت الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان صيف عام 2016.