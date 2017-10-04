الرياض تعلن القبض على 21 سعودياً وقطري.. تعرَّف على تهمتهم

أعلنت السلطات السعودية، مساء الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، القبض على 22 شخصاً، بينهم قطري.

وأشارت وزارة الداخلية، في تصريح لها، إلى أنه قد تم توقيف 22 شخصاً حاولوا تأليب الرأي العام وإثارة نعرات قبلية في حائل.

الداخلية السعودية: توقيف 22 شخصا بينهم قطري حاولوا تأليب الرأي العام #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٤ أكتوبر، ٢٠١٧

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة إن الجهة المختصة بالرئاسة رصدت، من خلال متابعتها، تداول مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب الرأي العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل نظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها.

كما أشار البيان الرسمي إلى أن المتهمين حرَّضوا، وبشكل مباشر وغير مباشر، على ارتكاب أفعال مجرَّمة شرعاً ونظاماً.

وأضاف: "تمكنت الرئاسة، بفضل الله، من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم، وعددهم (22) شخصاً، أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حالياً التثبُّت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم".

وأشار البيان إلى أن التهمة الموجَّهة لهم يعاقِب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالأمر الملكي رقم م / 17 وتاريخ 8 ربيع أول 1428هـ، والذي نَصَّ في مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.