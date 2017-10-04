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الرياض تعلن القبض على 21 سعودياً وقطري.. تعرَّف على تهمتهم

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MOHAMMED BIN SALMAN
RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 19: (----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - 'BANDAR ALGALOUD / SAUDI KINGDOM COUNCIL / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Defense Minister of Saudi Arabia Mohammad Bin Salman Al Saud meets United States Secretary of Defense, James Mattis (not seen) in Riyadh, Saudi Arabia on April 19, 2017. (Photo by Bandar Algaloud / Saudi Kingdom Council / Handout/Anadolu Agency/Getty Images) | Anadolu Agency via Getty Images

أعلنت السلطات السعودية، مساء الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، القبض على 22 شخصاً، بينهم قطري.

وأشارت وزارة الداخلية، في تصريح لها، إلى أنه قد تم توقيف 22 شخصاً حاولوا تأليب الرأي العام وإثارة نعرات قبلية في حائل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة إن الجهة المختصة بالرئاسة رصدت، من خلال متابعتها، تداول مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب الرأي العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل نظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها.

كما أشار البيان الرسمي إلى أن المتهمين حرَّضوا، وبشكل مباشر وغير مباشر، على ارتكاب أفعال مجرَّمة شرعاً ونظاماً.

وأضاف: "تمكنت الرئاسة، بفضل الله، من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم، وعددهم (22) شخصاً، أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حالياً التثبُّت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم".

وأشار البيان إلى أن التهمة الموجَّهة لهم يعاقِب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالأمر الملكي رقم م / 17 وتاريخ 8 ربيع أول 1428هـ، والذي نَصَّ في مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

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