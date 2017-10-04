شاهِد موقف محرج تعرَّض له الملك سلمان أثناء مراسم استقباله في روسيا

وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، في أول زيارة يجريها ملك سعودي إلى هذا البلد.

وتقدَّم مستقبلي الملك سلمان، في مطار فنوكوفو، جنوب غربي موسكو، ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وخلال مراسم استقباله، تعطَّل السُّلَّم الكهربائي للطائرة التي تقلُّ الملك في أثناء نزوله؛ ما اضطره إلى التوقف بضع ثوانٍ في منتصف السلم، حتى اضطر إلى النزول دون انتظار عودته للعمل مرة أخرى.

تعطل السلم الكهربائي أثناء مراسم نزول الملك حفظه الله من الطائرة إلى أرض موسكو، ما لفت نظري هو ردة فعل الحارس الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم! pic.twitter.com/KBJYdFLb25 — طارق الأحمري (@ttalahmari) ٤ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريحات له، إن بلاده والسعودية ستوقِّعان اتفاقيات لاستثمار مشترك تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار في أثناء زيارة العاهل السعودي.

فيما قال بيان للديوان الملكي السعودي، صدر في وقت سابق من الأربعاء، إن الملك سلمان سيلتقي خلال الزيارة "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدداً من كبار المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ولم يذكر بيان الديوان مدة الزيارة التي توصف "بالتاريخية"، لكن وكالة "نوفوستي" نقلت عن مصدر روسي أن الملك سلمان سيقضي 4 أيام في موسكو.

وأصدر العاهل السعودي أمراً أناب بموجبه "ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) بإدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب" خلال فترة غيابه عن المملكة.

ومن المرتقب أن تتصدر أجندة القمة المرتقبة بين الزعيمين السعودي والروسي، العديدُ من الملفات الاقتصادية والسياسية، سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الطاقة، أو على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصاً الأزمة السورية.

وقال الكرملين، في وقت سابق من الأربعاء، إنه من المتوقع أن يكون التعاون العسكري التقني مطروحاً على أجندة اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي والعاهل السعودي.