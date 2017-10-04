شاهِد: رئيسة وزراء بريطانيا تقطع كلمتها بسبب نوبة سعال.. وغضب من محتجٍّ أراد تسليمها خطاباً

قاطع محتجٌّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وهي تلقي كلمتها أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ولوَّح بخطاب يُمنح للموظفين عند انتهاء خدمتهم.

وتوقفت ماي عن الحديث بينما اقتيد الرجل خارج القاعة، قبل أن تقف مجموعة من أنصار الحزب لتصفِّق وتهتف لرئيسة الوزراء.

وبينما اقتاد مسؤولو الأمن الرجل خارج قاعة المؤتمر، قال ساخراً إن وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي يُعتقد على نطاق واسع أن لديه طموحات لتولي رئاسة الحكومة، طلب منه تسليم الخطاب لماي.

وقال المحتج لـ"رويترز": "بوريس طلب مني أن أسلِّم الخطاب لها... لم يبلّغني السبب. أراد مني أن أفعلها!".

وبعد أن واصلت إلقاء كلمتها، سعلت ماي أكثر من مرة واحتُبس صوتها.

وصفَّق أعضاء الحزب؛ في محاولة لتشجيعها على الاستمرار، لكنها توقفت أكثر من مرة لتشرب المياه، وتناولت حبة لتهدئة السعال، قالت إن وزير المالية، أندرو هاموند، أعطاها إياها.

وقالت وهي تحاول مواصلة الخطاب: "لنرَ جدوى حبّة الوزير هاموند".