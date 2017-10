بعد عقدين من Titanic.. كيت وينسليت تقوم ببطولة Avatar مع مخرج الفيلمين جيمس كاميرون

أخيراً، ستعود الممثلة البريطانية كيت وينسليت للعمل مع المخرج اللامع جيمس كاميرون في سلسلة أفلام Avatar القادمة والتي سيصل عددها إلى 4 أجزاء جديدة، وذلك بعد مرور عقدين على تقديم المخرج لها في فيلم Titanic والذي وضعها على أول طريق النجاح والشهرة التي تتمتع بهما.



ونقل موقع Variety عن كاميرون قوله: "استمر بحثي أنا وكيت 20 سنة لنجد عملاً يجمعنا مرة أخرى بعد Titanic أحد أجمل أفلام حياتي .. لا أستطيع الانتظار حتى أراها تبث الحياة في شخصية رونال التي ستؤديها".









وذكر الموقع ذاته أن هناك 4 أجزاء منتظرة من Avatar سيُعرض أولها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 وهو الجزء الثاني، يليه الجزء الثالث في الشهر ذاته من عام 2021، يليهما الرابع بفارق 3 سنوات؛ إذ من المقرر أن يُعرض في الـ20 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2024، ثم الجزء الخامس عام 2025.



علماً أن أول أجزاء Avatar، والذي عُرض عام 2009، سجَّل الرقم القياسي كأعلى الأفلام ربحاً في تاريخ السينما، بإيراد عالمي اقترب من 3 مليارات دولار أميركي.



وكانت فكرة إنتاج جزئين جديدين مطروحة دائماً من قِبل كاميرون، لكنه استنتج -وحسب تقرير Variety- أن لديه الكثير ليضيفه من شخصيات وصراعات، جعلت إمكانية إنتاج 4 أجزاء أفضل بكثير، بعد التشاور مع جيش من الكتّاب والفنيين.



سيقوم كاميرون بإنتاج الأجزاء الأربعة مع المنتج جون لاندو من خلال شركتهما Lightstorm Entertainment company، وستشهد الأجزاء المنتظرة عودة نجوم الجزء الأول زوي سالدانا وسام واشنطن، بالإضافة لمشاركة إحدى بطلات Game of Thrones، وهي الممثلة الإسبانية أونا شابلن، إلى العمل، لكن دون الإفصاح عن طبيعة دورها.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال وينسليت السينمائية هو فيلم The Mountain Between Us من إخراج الفلسطيني هاني أبو أسعد، والذي سيُعرض في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، كما سيُعرض لها في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته فيلم Wonder Wheel، من إخراج المخضرم وودي ألن على شبكة Amazon.