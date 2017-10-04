فتاة جديدة تتهم سعد لمجرد بمحاولة الاغتصاب.. كم مرة سيواجه "المعلم" هذه التهمة؟

اتهمت فتاة جديدة المطرب المغربي سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها، بحسب مصدر قضائي لموقع "هسبرس" المغربي.

وأكد المصدر في تصريحه، أن فتاة جديدة، تبلغ من العمر 28 عاماً، تتهم "لمجرد" بمحاولة اغتصابها.

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن "لمجرد" لم يحصل على حكم بالبراءة حتى الآن، حسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام، وإنما ما زال يخضع للمحاكمة، حتى العرض على قاضي التحقيق في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويخضع "لمجرد" للمحاكمة بتهمة العنف الجنسي؛ لاتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها في أحد فنادق باريس.

وأُفرج عن "لمجرد" بصورة مؤقتة مع إلزامه ارتداء سوار إلكتروني لتعقُّب تحركاته، مع عدم السماح له بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وزعمت فتاة أميركية محاولة "لمجرد" اغتصابها في 2010 بحي بروكلين في مدينة نيويورك الأميركية، غير أنها تنازلت عن الدعوى القضائية في عام 2016، بحسب CNN.

