رماهم بمناديل الحمام! ترامب يستفز الناجين من إعصار بورتوريكو وهذا ما قاله لهم.. شاهد

مرة أخرى، يتصرف الرئيس الأميركي باستفزاز، لكن هذه المرة مع مواطني بورتوريكو التي ضربها الإعصار مؤخراً.

وتم تصوير الرئيس الأميركي وهو يرمي لفافات المناديل الورقية على بعض مواطني بورتوريكو في أثناء رحلة ترامب هناك الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بحسب موقع People.

Pres. Trump tosses paper towel rolls, distributes other supplies to hurricane victims during his Puerto Rico visit https://t.co/UAjQrpyToV pic.twitter.com/8IAj5F5OKH — CBS News (@CBSNews) October 3, 2017

وألقى ترامب كلمة وسط عدد من الناجين خلال زيارته لكنيسة في مدينة جواينابو، حيث بدأ رمي بعض المعونات مثل الأرز البني وعلب التونة، إلا أنه بدأ في رمي لفافات المناديل وكأنها كرات سلة.

الفيديو انتشر سريعاً على الشبكات الاجتماعية، حيث عبر العديد من مواطني بورتوريكو وأميركا عن غضبهم تجاه هذا الفعل.

لم يكتفِ الرئيس الأميركي بفعله هذا؛ بل صدر عنه بعض التصريحات المستفزة، مثل أن إعصار ماريا الذي ضرب بوتوريكو ليس كارثة حقيقية ولا يمكن مقارنته بإعصار كاترينا الذي ضرب أميركا من حيث عدد القتلى، بحسب The Atlantic.

وقال ترامب: "الموت مرعب، لكن إذا نظرتم إلى كارثة مثل كاترينا والمئات المئات الذين خلفتهم، ثم تنظر إلى ما حدث هنا (بورتوريكو) وما هو عدد قتلاكم، 16 شخصاً مقابل الآلاف".

وأضاف ترامب: "يجب أن تكونوا فخورين، 16 فقط حرفياً أمام في مقابل الآلاف من الناس"، إلا أن العدد الذي ذكره الرئيس الأميركي كان منذ أيام، في حين أن الجهات الحكومية تقترح حالياً أرقاماً أعلى من ذاك بكثير.

I don’t think I’ll be able to get over Trump shooting the paper towel jumpers for a while — Michael Knight (@MrDCsportsSr) October 4, 2017

لقد رأيت سخافات كثيرة من ترامب.. لكن لسبب ما فإن فيديو رمي ورق الحمام أزعجني جداً.. كان الله في عوننا



Seriously, Trump shooting paper towel rolls in PR like he's at Dave and Busters really has me crying. pic.twitter.com/CtgGyRQV7g — Joseph Milord (@JoeMilord) October 3, 2017

Dear God. Trump throwing paper towel to hurricane survivors like he's at an NBA tshirt giveaway https://t.co/MTKSuDcBhl — Josh Riddick (@JRidd_317) October 3, 2017

جدياً، ترامب يرمي المناديل الورقية كأنه في Dave and Busters لألعاب الفيديو، دفعني للبكاءترامب رمى المناديل الورقية للناجين من الإعصار كأنه يرمي قميصاً مثل لاعبي الـNBA