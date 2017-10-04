شاهِد كيف أصبحت طفلة كليب "قمرين" لعمرو دياب بعد 18 عاماً

تداول عدد من رواد الشبكات الاجتماعية صوراً لفتاة جميلة قالوا إنها الطفلة التي ظهرت في كليب "قمرين"، الذي غناه عمرو دياب عام 1999.

وبحسب موقع قناة MBC، فإن الفتاة تدعى ناكاري سبادافورا وهي كولومبية الأصل، وتنشط حالياً على الشبكات الاجتماعية، وخاصةً إنستغرام وتويتر.

:cancer::revolving_hearts: A post shared by NakarySp (@nakaryspadafora) on Jan 10, 2017 at 3:35pm PST

Buenas buenas :kissing_cat: A post shared by NakarySp (@nakaryspadafora) on Mar 17, 2017 at 5:06pm PDT

:rabbit: A post shared by NakarySp (@nakaryspadafora) on Jan 14, 2017 at 3:38pm PST

وأكد الموقع أنه أشيع أن الطفلين اللذين ظهرا في الكليب هما لتوأميه عبد الله وكنزي، اللذين رُزق بهما في الوقت نفسه تقريباً.

وبحسب مجلة "لها"، لم يكن يتجاوز عُمر الطفلة وقتها العام الواحد، أي إنها الآن تبلغ من العمر 19 عاماً.

الأغنية من كلمات رضا أمين، وألحان خليل مصطفى، وإخراج شريف صبري.