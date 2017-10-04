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شاهِد كيف أصبحت طفلة كليب "قمرين" لعمرو دياب بعد 18 عاماً

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تداول عدد من رواد الشبكات الاجتماعية صوراً لفتاة جميلة قالوا إنها الطفلة التي ظهرت في كليب "قمرين"، الذي غناه عمرو دياب عام 1999.

وبحسب موقع قناة MBC، فإن الفتاة تدعى ناكاري سبادافورا وهي كولومبية الأصل، وتنشط حالياً على الشبكات الاجتماعية، وخاصةً إنستغرام وتويتر.






:cancer::revolving_hearts:

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Buenas buenas :kissing_cat:

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:rabbit:

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وأكد الموقع أنه أشيع أن الطفلين اللذين ظهرا في الكليب هما لتوأميه عبد الله وكنزي، اللذين رُزق بهما في الوقت نفسه تقريباً.

وبحسب مجلة "لها"، لم يكن يتجاوز عُمر الطفلة وقتها العام الواحد، أي إنها الآن تبلغ من العمر 19 عاماً.

الأغنية من كلمات رضا أمين، وألحان خليل مصطفى، وإخراج شريف صبري.

 

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