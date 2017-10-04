زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها بـ "الأرجل".. وتشكر مي عز الدين

نشرت الممثلة المصرية زينة صورة لطفليها التوأم عبر حسابها الخاص على إنستغرام بمناسبة ذكرى عيد ميلادهما الرابعة.
وأظهرت الصورة أرجل التوأم فقط، في حين ظهرت زينة وهي ترتدي تي شيرت عليه اسمهما "زين وعزالدين".
لقيت الصورة تفاعلاً كبيراً على الشبكات الاجتماعية، بعد أن شكرت الممثلة زميلتها وصديقتها مي عزالدين ومحبّيها، على دعمهم ومساندتهم لها ولأطفالها، وعلى كل ما قدموه لهم.
وعبرت زينة عن سعادتها بولادة أطفالها، قائلةً: "من 4 سنين، أحمدك يا رب، وصلوا أحلى حاجة في عمري كله، وبقيت أسعد واحدة في الدنيا، الحمد لله زين وعز ردوا فيا الروح.. يارب احفظهم وأكرمني بيهم وفيهم يا رب".
زي النهاردة من ٤ سنين أحمدك يارب وصلوا احلي حاجه في عمري كله وبقيت اسعد واحده في الدنيا ..... الحمد لله زين وعز ردوا فيا الروح 🙏🙏 يارب احفظهم واكرمني بيهم وفيهم ياااااارب لو فضلت طول عمري اشكر ربنا وأشكر الفانز بتوعي حبايب قلبي وفانز #البرنسيسة @maiezzeldin حبيبتي علي كل اللي عملوه علشانا مش كفاية ....ربنا مايحرمني منكم ولا من جدعنتكم ودعواتكم ....❤️❤️❤️❤️❤️ زين وعز بيقولوا لكم thank you 😍😍😍😍👬 Happiest birthday ya Habib alb omoko 🎂🎂🎂🎂🎂🎁🎁🎈🎈🎈🎉🎉🎉🎉