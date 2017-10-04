زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها بـ "الأرجل".. وتشكر مي عز الدين

نشرت الممثلة المصرية زينة صورة لطفليها التوأم عبر حسابها الخاص على إنستغرام بمناسبة ذكرى عيد ميلادهما الرابعة.

وأظهرت الصورة أرجل التوأم فقط، في حين ظهرت زينة وهي ترتدي تي شيرت عليه اسمهما "زين وعزالدين".

لقيت الصورة تفاعلاً كبيراً على الشبكات الاجتماعية، بعد أن شكرت الممثلة زميلتها وصديقتها مي عزالدين ومحبّيها، على دعمهم ومساندتهم لها ولأطفالها، وعلى كل ما قدموه لهم.

وعبرت زينة عن سعادتها بولادة أطفالها، قائلةً: "من 4 سنين، أحمدك يا رب، وصلوا أحلى حاجة في عمري كله، وبقيت أسعد واحدة في الدنيا، الحمد لله زين وعز ردوا فيا الروح.. يارب احفظهم وأكرمني بيهم وفيهم يا رب".