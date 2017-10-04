شاهد: شادي سرور يحلق شعره على الهواء تضامناً مع طفل مصاب بالسرطان.. إليك تفاصيل القصة

فاجأ اليوتيوبر المصري الشهير شادي سرور جمهوره بحلاقة شعره في بث مباشر على فيسبوك، تضامناً مع أحد الأطفال مرضى السرطان.

وظهر شادي في الفيديو يحكي قصة أحمد (13 عاماً)، وهو طفل مصاب بمرض السرطان، اتصلت والدته بشادي وطلبت منه لقاء ابنها الذي يحبه ويتمنى رؤيته، وهو بالفعل ما فعله شادي الذي توجه لزيارة أحمد.









أحمد حكى لشادي عن سخرية زملائه منه بالمدرسة بسبب صلعه، وكيف أنهم أطلقوا عليه اسم "الولد الأقرع"، ما دفع شادي إلى التضامن مع أحمد وحلاقة شعره مباشرة، طالباً من جمهوره تقبل الآخر، وعدم السخرية من اختلاف الآخر.