بوراك وفخرية في المركز الأول.. الأتراك يختارون أفضل حفلات الزفاف بين المشاهير

29 haziran'ı 1 hafta geride birakmisken rüya gibi geçen gecemizin hala etkisinden cikamadim.. 😌🙏🏻 bütün bu güzellikleri yasarken tüm enerjisyle yanımızda olan herkese tesekkür etme zamani geldi.. Öncelikle rüya gibi iki gelinligimin yaraticisi @rasitbagzibagli tüm ekibinin haftalarca çalıstıgı el emegi göz nuru işi göz doldurdu.. kocaman bir teşekkür size 🙏🏻🙏🏻😊 @dervisbagzibagli derviş abi, damatlıkları yapım aşamasında bana asla göstermedigin icin, sır gibi sakladigin icin biraz kirgindim, ama gördügümde O'na yeniden aşık oldum.. tesekkürlerin en büyügü sana 🙏🏻😌 @fidansimsek_ ilk dans icin özel hazirladigin gelinligimde de kuğu gibi hissettim 😌🙏🏻 sana ve tüm ekibine yürekten teşekkürler güzel kadın.. 🙏🏻🌸 Ve @ibrahimzengin ve @rifatyuzuak yeteneklerine gözüm kapali güvendigim iki altın kalp, neredeyse her isimde ve en özel anlarda yanimdasiniz, iyi ki yanimdasiniz.. 🙏🏻 @aytekinyalcin_photography en güzel anlari yakalar o ☺️ kisacik sürede en imkansizlikta bile harikalar yaratir 👏🏻 yukaridaki fotograf'ta onun imzasini tasiyor bu arada 😌✨✨✨ Ve gül yüzlü yasemin hanim 😍@claritasbyyaseminkayan bana okadar kisa sürede öyle iki gelin tacı tasarladınızki..tam da beni yansitan.. emeginize saglik.. 🌹 hayalimdeki gelin çicegini bir iki cümleyle anlayan ve ötesine gecen @gaiosflowers harikasiniz 👏🏻🙏🏻

