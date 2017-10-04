بوراك وفخرية في المركز الأول.. الأتراك يختارون أفضل حفلات الزفاف بين المشاهير

في استفتاء أجرته منصة المسح الاجتماعي التركي، حول أفضل زفاف تركي، اختير زفاف الثنائي بوراك أوزجفيت وفخرية إفجان كأفضل حفل زفاف بنسبة 57% من المصوتين.
وكان هذا الزفاف حديث الصحافة عام 2017، بداية من جمال العرسين وفخامة لبسهما إلى تفاصيل الزفاف الأخرى.
29 haziran'ı 1 hafta geride birakmisken rüya gibi geçen gecemizin hala etkisinden cikamadim.. 😌🙏🏻 bütün bu güzellikleri yasarken tüm enerjisyle yanımızda olan herkese tesekkür etme zamani geldi.. Öncelikle rüya gibi iki gelinligimin yaraticisi @rasitbagzibagli tüm ekibinin haftalarca çalıstıgı el emegi göz nuru işi göz doldurdu.. kocaman bir teşekkür size 🙏🏻🙏🏻😊 @dervisbagzibagli derviş abi, damatlıkları yapım aşamasında bana asla göstermedigin icin, sır gibi sakladigin icin biraz kirgindim, ama gördügümde O'na yeniden aşık oldum.. tesekkürlerin en büyügü sana 🙏🏻😌 @fidansimsek_ ilk dans icin özel hazirladigin gelinligimde de kuğu gibi hissettim 😌🙏🏻 sana ve tüm ekibine yürekten teşekkürler güzel kadın.. 🙏🏻🌸 Ve @ibrahimzengin ve @rifatyuzuak yeteneklerine gözüm kapali güvendigim iki altın kalp, neredeyse her isimde ve en özel anlarda yanimdasiniz, iyi ki yanimdasiniz.. 🙏🏻 @aytekinyalcin_photography en güzel anlari yakalar o ☺️ kisacik sürede en imkansizlikta bile harikalar yaratir 👏🏻 yukaridaki fotograf'ta onun imzasini tasiyor bu arada 😌✨✨✨ Ve gül yüzlü yasemin hanim 😍@claritasbyyaseminkayan bana okadar kisa sürede öyle iki gelin tacı tasarladınızki..tam da beni yansitan.. emeginize saglik.. 🌹 hayalimdeki gelin çicegini bir iki cümleyle anlayan ve ötesine gecen @gaiosflowers harikasiniz 👏🏻🙏🏻
وحلَّ في المرتبة الثانية زفاف الثنائي نسليهان أتاغول وقادير دوغلو بنسبة 22% من الأصوات، والذي أقيم في يوليو/تموز 2016، بعد قصة حب دامت 3 سنوات.
ثم يأتي بعدهما زفاف بيرين سات من المطرب الشهير كنان دوغلو، الذي أقيم في ولاية لوس أنغلوس عام 2014، وحصل على نسبة 21% من الأصوات.
وأظهر الاستفتاء المعايير التي يراها الأتراك هي الأفضل لزفاف مثالي، حيث يفضل الأغلب الزفاف الذي يكون على ساحل البحر، ورأى الأغلبية أن حفلات الزفاف التي تقام في الشوارع ليست جيدة.
وحول الرقصة الأولى للعروسين، رأى معظم الأتراك أن أغنية الفنانة ايرم ديرجي كانت الأكثر استخداماً لهذا العام في حفلات الزفاف، تليها أغاني المطرب مصطفى جيجلي.
وأهم ما يجب أن يكون مثالياً في حفلات الزفاف بالنسبة للأتراك هي العروس، ابتداء من فستانها وباقة الورد وطرحتها حتى حذائها.
ويفضل معظم الأتراك التقاط صور الزفاف في الأماكن المفتوحة، على الاستديوهات المغلقة، كالقصور العثمانية والحدائق الكبيرة ذات الإطلالات الجميلة.
أما عن ليلة الحناء التي تسبق حفل الزفاف فيقتصر الحضور على المقربين من العروس كصديقاتها وأسرتها، حيث ترتدي ثياباً باللون الأحمر وتُزف بالطريقة التقليدية التركية، وتوضع الحناء على يديها، ثم الحاضرات.