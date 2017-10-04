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فيديو: أميرة سعودية تحمل لقب أول قبطان بحري.. احتفلت بتخرجها من أكاديمية مصرية

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تداول رواد الشبكات الاجتماعية فيديوهات لحفل تخرج طلاب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر، والذي ضم أول سعودية تحمل رتبة قبطان بحري، وهي الطالبة سارة آل سعود، مع عدد آخر من الطلاب غير المصريين.




وبحسب تقرير موقع "روسيا اليوم"، فإن الطالبة هي أميرة سعودية، وتعتبر أول فتاة عربية تقرر الدراسة في مجال الملاحة البحرية (Navigation)، وأول فتاة عربية تحصل على منحة كاملة للدراسة في قسم التكنولوجيا والنقل البحري.

فيما أكدت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن الأميرة السعودية عملت في المنتدى الدولي البحري، فيما تتولى التنسيق والتعاون بين المملكة والأكاديمية العربية في مجال التخطيط الاستراتيجي.

وتفاعل رواد الشبكات الاجتماعية مع الفيديوهات التي كان يبثها عدد من زملاء الأميرة السعودية في الأكاديمية.



ومن بين الفيديوهات كلمة للطالبة السعودية، والتي تؤكد فيها امتزاج ثقافات الطلاب المختلفة في الأكاديمية التي وصفتها بالبيت، فيما أكدت أن إدارة الأكاديمية والأساتذة كانوا بمثابة عائلة.





 

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