بعد سيلفي الحدود الجمارك تردُّ.. هل عبرت امرأة سعودية بسيارتها من الكويت إلى السعودية؟

نفت الجمارك السعودية خبر قيادة امرأة سعودية لسيارة، يوم أمس الثلاثاء، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، والعبور بها من الكويت إلى السعودية، عبر منفذ الرقعي بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال المتحدث باسم الجمارك عيسى العيسى، لصحيفة "الحياة"، إن الخبر الذي تناقلته الشبكات الاجتماعية غير صحيح.

وكان المخرج السعودي الشاب، فهد الشريف، قد نشر على تويتر، يوم أمس، سيلفي له مع والدته من داخل السيارة، وهي تقودها، وكتب عليها "أتوقع أمي أول سعودية تعبر من منفذ الرقعي وهي تسوق. شكراً لرجال الأمن".









وتداول عدد كبير من السعوديين الصورة عبر السوشيال ميديا، ما دفع الجمارك للرد على الخبر.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل السعودية، إلا أن نصَّ القرار حدَّد تاريخ 10 شوال 1439هـ لبداية التنفيذ.