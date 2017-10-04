اليورو يتسبب في انفصال السلطانة هويام عن مسلسلها الجديد "قُطَّاع الطرق لن يحكموا العالم"

أوضحت الصحف التركية السبب وراء ترك الفنانة التركية مريم أوزالي، المعروفة باسم "السلطانة هويام"، لمسلسلها الجديد "قطاع الطرق لن يحكموا العالم".

وشاركت أوزرلي في المسلسل الجديد بدور مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، إذ ظهرت بدور "سوزي"، العميلة الأميركية التي أبهرت المشاهدين بأدائها البوليسي، إلا أنها تركت المسلسل وانفصلت عنه، مما ترك العديد من علامات الاستفهام حول السبب.

وبحسب صحيفة بوستا التركية، فإن السبب وراء انفصالها المفاجئ عن المسلسل كان مشكلات مادية مع شركة الإنتاج.









ووفقاً للمعلومات الواردة، فكانت أوزرلي تصر على أن تقبض أجرها عن الحلقة الواحدة بعملة اليورو، بسبب ارتفاع أسعار اليورو مقابل الليرة التركية.

وقرَّرت شركة الإنتاج الاستغناء عن شخصية سوزي في المسلسل، الذي لاقى نجاحاً كبيراً في تركيا، ويعرض الآن الجزء الثالث منه على قناة atv التركية.









وكانت أوزرلي أعلنت سابقاً عن انفصالها عن مسلسل "السلطانة هويام" قبل انتهائه، رغم الأداء الرائع الذي قدَّمته، لتذهب إلى ألمانيا، ثم تعود وتشارك في عدة مشاريع مختلفة لم تلق النجاح المأمول.

وتشارك أوزرلي حالياً النجم التركي كنان اميرزالي أوغلو في فيلمه الجديد "جانغوز رجائي".