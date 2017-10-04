طارق سويدان يعلق على استفتاء كردستان.. هذا ما قاله الداعية الإسلامي عن الأكراد

قال الدكتور طارق سويدان، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن الأكراد "شعب كريم تعرَّض للظلم طيلة وجوده، وقد لجأوا للتصويت على استقلال إقليمهم لينبهوا العالم لأوضاعهم وحقوقهم".

وأضاف سويدان: "لا أرى أن إعلان الحصار عليهم جائز ( كما لا أرى جواز حصار #غزة أو #قطر وكلاهما قد طال بشكل ظالم).

وحذر الداعية الإسلامي أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى زرع الكراهية بين الشعوب.

ويرى سويدان أن الحل يكمن في التفاوض الذي يحقق مبادئ العدل في توزيع الثروة، ويحافظ على قوة البلاد، ويرسخ حق الشعوب في تقرير مصيرها وليس بفرض الإرادة عليها، على حد وصفه.

وصوَّت الأكراد على استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق، الذي أيده أكثر من 93% من ناخبي الإقليم بنسبة مشاركة بلغت 72.16%.

