بالفيديو: شاهد استهداف أبو محمد الجولاني.. وروسيا تقول إنه قُتل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح كبير في سوريا؛ بتصفية أحد قادة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، مشيرة إلى أن أبو محمد الجولاني قُتل نتيجة ضربة نفذتها طائرة حربية روسية استهدفت مواقع هذه الجماعة المسلحة، كما نشرت مقطع فيديو يُظهر الضربات الجوية على مقر قيادة الهيئة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف، أنه "نتيجةً لعملية خاصة نفذتها وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير مقر قيادة جماعة جبهة النصرة الإرهابية"، حسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وحسب كوناشينكوف فإن الجولاني قد أصيب بعدة شظايا في الضربة الجوية الروسية على مواقع النصرة، ومن ثم مات على إثرها. كما تم قتل 12 من القادة الميدانيين للجبهة في نفس الهجمة حسب ما أضافت الوزارة الروسية.