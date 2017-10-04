الراقصة التي ظهرت محاطة بسعوديين كانت في الرياض.. الحكومة تتدخل وغرامة هائلة تنتظر المنظِّم

بعد انتشار مقطع فيديو لراقصة، قيل إنها كانت ترقص بالعراء محاطة بسعوديين، ضمن إحدى الفعاليات، وشكك كثيرون بمصداقيته، تبيَّن أنه بالفعل حصل في المملكة، وتحديداً في الرياض.
هل يوجد ضمن خطط الرؤية تغريب المجتمع؟ #راقصة_استعراضية_في_الرياض pic.twitter.com/BKxk8NVT6P
— XBANX 🇸🇦🇦🇪 (@Xbanx0) October 2, 2017
الراقصة 12 عاماً، التي لم تحدد جنسيتها العربية كانت سبباً بتغريم الهيئة العامة للترفيه منظم الفعالية غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي، معتبرة أن الرقص مخالفة صريحة لبنود الرخصة الممنوحة.
وبحسب عاجل السعودية، فإن منظِّم الفعالية قد غيَّر فقرة بأخرى دون أي إشعار مسبق بذلك.
ولن يتوقف الأمر على الغرامة، حيث ستوقف الهيئة أي تعامل مع المؤسسة المنظمة.
وكان سعوديون دشَّنوا وسماً تحت اسم #راقصة_استعراضية_في_الرياض نشروا فيه مقطع الفيديو منتقدين المقطع الاستعراضي، ومعتبرين ذلك لا يناسب عاداتهم وتقاليدهم.
#راقصة_استعراضية_في_الرياض
انبسطو وارقصو يا اهل الرياض
ولا هي غريبة عليكم اذا كل سنه في اليوم الوطني تهزون مؤخراتكم لتنسو حقوقكم المشروعه
— فكر بلا قيود (@aboltifah) October 3, 2017