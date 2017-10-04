الراقصة التي ظهرت محاطة بسعوديين كانت في الرياض.. الحكومة تتدخل وغرامة هائلة تنتظر المنظِّم

بعد انتشار مقطع فيديو لراقصة، قيل إنها كانت ترقص بالعراء محاطة بسعوديين، ضمن إحدى الفعاليات، وشكك كثيرون بمصداقيته، تبيَّن أنه بالفعل حصل في المملكة، وتحديداً في الرياض.

الراقصة 12 عاماً، التي لم تحدد جنسيتها العربية كانت سبباً بتغريم الهيئة العامة للترفيه منظم الفعالية غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي، معتبرة أن الرقص مخالفة صريحة لبنود الرخصة الممنوحة.

وبحسب عاجل السعودية، فإن منظِّم الفعالية قد غيَّر فقرة بأخرى دون أي إشعار مسبق بذلك.

ولن يتوقف الأمر على الغرامة، حيث ستوقف الهيئة أي تعامل مع المؤسسة المنظمة.

وكان سعوديون دشَّنوا وسماً تحت اسم #راقصة_استعراضية_في_الرياض نشروا فيه مقطع الفيديو منتقدين المقطع الاستعراضي، ومعتبرين ذلك لا يناسب عاداتهم وتقاليدهم.