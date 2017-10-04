فيديو جديد يكشف لحظات درامية تحاول فيها شرطة لاس فيغاس تحديد مكان القاتل



نشرت شرطة لاس فيغاس مقطع فيديو من كاميرا أحد عناصرها، أثناء محاولته وزملائه تحديد مكان المسلّح ستيفن بادوك، بعد أن بدأ بإطلاق النار تجاه حشود تجمعت لحضور حفلة موسيقية في فندق ماندالاي باي الأحد 1 أكتوبر/تشرين أول 2017.

ويُسمع في الفيديو، طلقات النار التي أطلقها منفذ الهجوم، والتي أودت بحياة 59 شخصاً وأصابت أكثر من 500 آخرين.

كما يحاول عناصر الشرطة في الفيديو إبعاد الناس عن مكان الهجوم.

وكان رئيس شرطة لاس فيغاس قد أعلن بأن ستيفن بادوك، كان مزوداً بـ 23 سلاحاً نارياً على الأقل في الغرفة، بما في ذلك أسلحة مُصمَّمة لتُطلَق من مسافاتٍ تبعد 450 متراً.

وستيفن كريغ بادوك أميركي أبيض، يبلغ 64 عاماً، وكان محاسباً قبل أن يتقاعد، وقد ارتكب أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

ومع أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تبنَّى مسؤولية الاعتداء فإن واشنطن استبعدت في الوقت الحاضر الفرضية الجهادية.

