1000 شخص يرافقون الملك والفنادق غيَّرت أثاثها للنمط العربي.. تفاصيل رحلة العاهل السعودي لموسكو

قبل ساعات من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى العاصمة الروسية موسكو، كشف ممثلو الفنادق، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عن جانب من استعداداتها لاستقبال الوفد الملكي السعودي.

ووفقاً لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية، فإن حاشية الملك ستمكث في فنادق الـ5 نجوم القريبة من الكرملين والساحة الحمراء، مشيرة إلى أنه تم تغيير العديد من أثاث الغرف ذي النمط الشرقي، ليتناسب مع الذوق العربي.

وكشفت الوكالة الروسية أن كبار أعضاء الوفد المرافق السعودي، سيجلبون معهم السجاد المفضل لديهم.

وأضافت: "لا توجد غرف شاغرة في الفنادق 5 نجوم في المناطق القريبة من الكرملين.. ولا يمكن استئجار أي غرفة في الفنادق التي سيقيم بها الملك بأي مبلغ من الأموال".

صرَّح ممثلو الفنادق، الثلاثاء، أن حاشية الملك، خلال زيارة العاهل السعودي لموسكو، ستمكث في فنادق الـ5 نجوم القريبة من الكرملين، والساحة الحمراء.

ووفقاً للوكالة الروسية، فإن حالات الإشغال الكاملة للفنادق بموسكو تعد من الحالات النادرة، وإن كل الغرف حالياً محجوزة بـ"فور سيزون" و"ناتسيونال" وغيرهما حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقاً لما ذكره المصدر، سيبلغ إجمالي عدد الوفد السعودي نحو 1000 شخص. وستتم إقامة معظم أعضاء الوفد المرافق في الفنادق القريبة من الكرملين.

وكشفت سبوتنيك قائمة أسعار الغرف في هذه الفنادق، حيث يبلغ سعر استئجار غرفة مزدوجة 41 ألف روبل، ما يعادل (720 دولاراً) في الليلة، أما الغرفة التي تطل على ساحة مانيجنايا فتصل تكلفتها لـ59 ألف روبل، ما يعادل (1030 دولاراً).

أما الغرف التي تطل على الكرملين وحديقة ألكسندر فيصل سعر الليلة الواحدة بها 137 ألف روبل (2400 دولار). كما تكلف غرفة (تبلغ مساحتها حوالي 500 متر مربع) حوالي مليون روبل يومياً، (17500 دولار).

ويعتمد السعر على الموسم وعبء العمل في الفندق. وهي تعتبر أغلى الغرف الفندقية في روسيا.

واضطرت إدارة أحد الفنادق إلى إلغاء العديد من الأحداث في هذه الأيام، فكانت هناك حجوزات لحفلات خاصة، وأعراس، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إلغاء أطباق الوجبات التي تتضمن لحم الخنزير.

وتحول مدخل الفندق وما حوله إلى منطقة أمنية، حيث انتشرت التعزيزات الأمنية، ولا يسمح بدخول أحد إلى الفندق إلا عند تقديم بطاقة الضيف.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قد أعلنت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيجري زيارة إلى روسيا يوم الخميس القادم، الموافق 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وقالت الوكالة في بيان، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أنه سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، إن المباحثات الروسية السعودية ستجري على مستوى القمة.