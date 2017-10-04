شجار بين لميس وسائحة عربية يغضب والدتها... خلاف حاد بين الأم وابنتها حول تصرفاتها

أشارت صحيفة حرييت التركية لوجود خلافات حادة بين الفنانة التركية توبا بيوكستون، الشهيرة عربياً بـ"لميس"، ووالدتها، على خلفية تقارير لوجود علاقة بين الفنانة، التي انفصلت عن زوجها مؤخراً، ورجل أعمال تركي شوهدت برفقته أكثر من مرة.

وبحسب الصحيفة فقد اعترضت والدة توبا، هاندا بيوكستون على علاقة ابنتها بمواطنها رجل الأعمال اوموت ايفرجان، ورفضتها بشكل قاطع، لأسباب قالت إنها تتعلق بتصرفاته خلال الفترة الأخيرة، حيث سجن الأخير لمدة شهر، بعد أن اعتدى على صحفي قام بالتقاط صورة له برفقة توبا بعد انفصالها عن زوجها بأسابيع.

ولم تقف والدة توبا عند هذه الحادثة وحسب، بل أبدت اعتراضها أيضاً على قيام ابنتها بتوبيخ سائحة عربية قامت بالتقاط صورة لها مع صديقها الجديد أثناء وجودهما في مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، وحملت مسؤولية ذلك لحبيب توبا الجديد. وكانت توبا قد طلبت من السائحة آنذاك حذف الصورة، وطالبتها بالاعتذار، معللة ذلك بأن السائحة انتهكت حريتها الشخصية، لكن الفنانة عادت والتقطت صورة أخرى مع السائحة، بعد أن تدخل صديقها الجديد.

وترفض توبا التصريح حول وجود علاقة حب بينها وبين اوموت ايفرجان، حيث تجاهلت أسئلة الصحفيين حول الموضوع خلال الفترة الماضية، وهو ما فسَّرته الصحف الفنية على أنه إشارة واضحة من الفنانة على صحة الأخبار المنتشرة.

وبعد جدال طويل بين الفنانة ووالدتها في إحدى مطاعم مدينة إسطنبول، شوهدت توبا وهي تغادر المطعم بمفردها دون والدتها، التي غادرت بعدها بدقائق، فيما يبدو أنهما تشاجرا حول الموضوع ذاته، بحسب حرييت.

وانفصلت توبا بيوكستون الأم لطفلتين عن زوجها الفنان الشهير اونور صايلاك مطلع العام 2017، بعد أشهر، على إثر خلافات نشبت بينهما، قالت توبا إنها متعلقة برغبتها في التفرغ لتربية طفلتيها، وهو ما نفته الصحف التركية التي أكدت بدورها وجود رجل آخر في حياتها.

وبعد أن التزم طليق توبا الصمت خلال الأشهر الماضية، عاد قبل أسابيع لينفي خبر طلاقهما بسبب وجود علاقة حب بين توبا ورجل الأعمال التركي اوموت افيرجان. وطالب اونور صايلاك الصحفيين بتحري الدقة، متوعداً إياهم باللجوء للقضاء، ومؤكداً أن الشائعات التي تروجها بعض المواقع تضر بمستقبلهما معاً، على حد تعبيره.

وانتهت توبا مؤخراً من تصوير مسلسلها الجديد "جسور والجميلة"، والذي جمعها للمرة الأولى بمواطنها الفنان كيفانتش تاتليتوغ، المعروف بـ"مهند". وحقق المسلسل منذ عرضه نجاحاً واسعاً، حيث تقدمت العديد من شركات الإنتاج حول العالم، بما فيها العربية، لشراء حقوق بث المسلسل ودبلجته للغات عدة.