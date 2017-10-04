انفجار دراجة نارية أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، انفجار دراجة نارية أمام مقر الناطق الرسمي باسم الملحقية العسكرية في باريس.

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الوزارة، قال فيه: "إن دراجة نارية انفجرت أمام مبنى الملحقية العسكرية الأردنية في باريس صباح اليوم، ما ألحق أضراراً محدودة في مركبات كانت متوقفة أمام المبنى".

وتابع: "باشرت السلطات الفرنسية المختصة التحقيق في الحادث لتحري أسبابه".

وأكد الناطق الرسمي، أن السفير الأردني في باريس اطمأن على سلامة العاملين في الملحقية، الذين لم يتعرض أحد منهم لأذى.

