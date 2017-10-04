تمتلك 27 سيارة وتسبَّبت بمقتل أردني عمره 13 عاماً.. تفاصيل أول حادث سير تقوم به سيدة سعودية

لم يمض أسبوع على صدور قرار ملكي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، حتى بدأت سعوديات بنشر إما صورهن وراء المقود، أو وعود بما سيقُمن به بمجرد قيادتهن بعد 10 شهور من إعلان الخبر.

إحداهن لم تنتظر وسارعت إلى قيادة السيارة في شارع واقع بين جدة ومكة، وهو ما انتهى نهاية مأساوية أودت بحياة قريب لها، أردني الجنسية، لم يتجاوز عمره 13 عاماً، وإصابتها بجروح خطيرة.

وقد نجم الحادث الذي وقع الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول، عن ارتطام سيارة السعودية بشاحنة كبيرة يقودها سائق باكستاني اعتقلته السلطات السعودية، وهو قيد التحقيق لمعرفة سبب وقوع الحادث.

وعلى اعتبار أنَّ هذه تعتبر الحادثة الأولى تقوم بها امرأة فسيتم التعامل معها على أنها قضية مرورية، ويتم تغريمها مبلغاً بين 500 و900 ريال سعودي لعدم امتلاكها رخصة قيادة.

وعلى الرغم أن هذه السعودية لم يكن مسموحاً لها القيادة طيلة الأعوام السابقة، إلا أنها تملك 27 سيارة من مختلف الأنواع بحسب صحيفة المدينة.

