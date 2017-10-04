"الجولاني بحالة خطرة وبُترت ذراعة".. روسيا تعلن تفاصيل استهداف قادة لـ"هيئة تحرير الشام"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أن ضربة جوية روسية في سوريا، أسفرت عن إصابة 12 قيادياً في هيئة تحرير الشام (وأبرز مكوناتها جبهة النصرة سابقاً)، مؤكدة إصابة قائدها أبو محمد الجولاني بجراح خطيرة.

وذكر إيجور كوناشيكوف، المتحدث باسم الوزارة في بيان، أن الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات الهيئة، وضم زعيمها أبو محمد الجولاني، أمس الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وقال كوناشيكوف: "أسفرت الضربة الجوية عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح عديدة، وفقد إحدى ذراعيه وهو في حالة حرجة، وفقاً لمعلومات من عدة مصادر مستقلة".

وأضاف أن 12 من القيادات الميدانية للنصرة قتلوا ومعهم نحو 50 حارساً.