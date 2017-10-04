"وداعاً لمتعة التسوق".. وباء يطيح بتجارة التجزئة.. تعرَّف على ضحاياه فقد يزحف إليك!

هل ستُحرم النساء من متعة التجول وهن يدفعن عربة المشتريات في أروقة محلات التجزئة الكبرى؟

قد يبدو هذا خبراً يتمناه بعض الأزواج، ولكن طرْح هذا السؤال لم يعد أمراً عبثياً أو فكاهياً يقال في إطار المكايدات العائلية، فصناعة تجارة التجزئة تواجه خطراً حقيقياً، لأسباب كثيرة، أهمها المنافسة مع التجارة الإلكترونية التي تبدو كوحش أو وباء يطيح بتجارة التجزئة.

سنة 2017 كانت كارثية على قطاع التجزئة في الولايات المتحدة الأميركية، التي تؤشر المسارات الاقتصادية عادةً بها للتطورات في بقية العالم، حيث أعلن هذا العام عن إغلاق أكثر من 6400 متجر حتى الآن.

فقد شهد نشاط المراكز التجارية انخفاضاً ملحوظاً، في الوقت الذي تكافح فيه متاجر التجزئة مثل Payless و Rue21 و Toys R Us من أجل الاستمرار في المنافسة مع نظيرتها التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، حسب تقرير لموقع Business Insider.

لقد بلغ الضغط بالنسبة لبعض الشركات مداه ولم تعد قادرة على المقاومة، وهو ما يظهره إعلان أعداد متزايدة من شركات تجارة التجزئة حالة الإفلاس.

وفيما يلي أهم حالات الإفلاس في هذا القطاع بالولايات المتحدة حتى الآن خلال سنة 2017:

Toys R Us

We’re on a new mission. #TodayWePlay A post shared by toysrus (@toysrus) on Sep 28, 2017 at 8:12am PDT

تقدم هذا المتجر الشهير ببيع الألعاب بالتجزئة، بطلبٍ للاستفادة من الفصل 11 من القانون الأميركي الخاص بالحماية من الإفلاس، منتصف سبتمبر/أيلول 2017.

ومنذ أن أصبحت "Toys R Us" مؤسسةً خاصةً في عام 2005، ظلت تكافح من أجل البقاء في مواجهة المنافسة من التجارة الإلكترونية والمتاجر العملاقة، مثل Target وWalmart، اللذين أقاما أعمالهما التجارية الأصلية عبر الإنترنت.



Aerosoles

Kicking our feet up and relaxing for the #weekend ✌️ #friyay #weekendvibes 📸 @withkendra A post shared by Aerosoles (@aerosoles_shoes) on Sep 22, 2017 at 9:55am PDT

تقدمت مجموعة إيروسول بطلب الحماية من الإفلاس عملاً بمقتضى الفقرة 11، منتصف سبتمبر/أيلول 2017.

وقال متجر التجزئة المتخصص في الأحذية النسائية، إنه يخطط لخفض كبير في عدد متاجره؛ في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع منافسي التجارة الإلكترونية، وكانت مجموعة إيروسول تملك 300 متجر في جميع أنحاء العالم لحظة إعلانها الإفلاس.

Vitamin World

أعلنت مجموعة الفيتامينات والمكملات الغذائية "عالَم فيتامين" خططاً لتقديم طلب الحماية من الإفلاس في سبتمبر/أيلول 2017.

وقالت المجموعة التي يقع مقرها في المقاطعة 345، إنها تأمل إنهاء بعض اتفاقيات الإيجار المكلفة في مجال إعادة الهيكلة.



Perfumania

The brand new fragrance Rosé Rush by @parishilton is perfect for summer! Available online and instore and online.💕👸🏼💕 #ParisHiltonRoseRush #ParisHilton #LinkinBio A post shared by Perfumania (@perfumania) on Jul 11, 2017 at 2:30pm PDT

قدمت شركة العطور طلباً للحماية من الإفلاس أواخر أغسطس/آب 2017.

وفي تقدّمها لهذا الطلب، أعلنت "بيرفومانيا" خططاً لإغلاق 64 من مجموع مخازنها الـ226.



gymboree

We found the sweetest pumpkin in the patch. 🎃💕 Photo cred: @hdurkacz A post shared by Gymboree (@gymboree) on Oct 1, 2017 at 1:36pm PDT

قدمت متاجر ملابس الأطفال طلباً للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في يونيو/حزيران. وفي يوليو/تموز 2017، أكد شركة جيمبوري أنها ستغلق 350 من أصل 1287 متجراً.

Alfred Angelo Bridal

That mermaid life. ✨ (👰: @mo.skinner, 👗: Style 264) #alfredangelobride #disneybridal A post shared by Alfred Angelo (@alfredangelobridal) on Jul 10, 2017 at 10:58am PDT

تقدمت شركة العرائس (بريدل) طلباً بموجب الفصل السابع الخاص بتصفية حالة الإفلاس في يوليو/تموز 2017، وقد أغلقت سلسلة المتاجر فجأة جميع متاجرها، وتركت العديد من العرائس دون مشترياتهن التي دفعن ثمنها دون الحصول عليها.

True Religion

All shapes. All sizes. All curves. A post shared by True Religion (@truereligion) on Sep 28, 2017 at 8:34pm PDT

تقدمت شركة الدنيم طلباً للحماية من الإفلاس في يوليو /تموز 2017.

وقال جون إرماتينجر، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان، في ذلك الحين: "بعد مراجعة دقيقة، اتخذنا خطوةً هامةً للحد من ديوننا، وتنشيط العلامة التجارية الشهيرة (ترو رليجن) وإصلاح وضع الشركة لضمان نموها ونجاحها في المستقبل".

Rue21

Chill babe 👌 💁 @hungryhipsters (shop link in bio) #ootd #rue21 A post shared by rue21 (@rue21official) on Sep 30, 2017 at 10:49am PDT

قدم متجر الملابس الخاصة بفئة المراهقين طلباً للحماية من الإفلاس في مايو/أيار 2017. وبدأت مؤسسة Rue21 إغلاق 400 متجر في أبريل/نيسان من العام ذاته .

وقالت إنها تفكر في إغلاق المزيد. وقالت ميلاني كوكس، الرئيسة التنفيذية للشركة: " تُتَخذ هذه الإجراءات بهدف تعزيز الميزانية العمومية للشركة، وتحقيق هيكل تكلفة أكثر كفاءة، وتركيز الموارد على بصمة تجزئة محكمة بشكل أكبر لتعبيد طريق يخدم مصالح Rue21 على نحو أفضل" .

Payless

💛😙 #paylessshoes #heels #yellow A post shared by Ria (@riia17) on Aug 18, 2017 at 9:02pm PDT

أعلنت بايليس في أبريل/نيسان 2017، أنها قدمت طلباً للحماية من الإفلاس، وسوف تغلق على الفور 400 متجر في الولايات المتحدة وبورتوريكو.

وكان متجر التجزئة المتخصص في الأحذية بذل جهوداً من أجل تنمية المبيعات؛ نظراً إلى انخفاض حركة بيع المتاجر.

وأمضت بايليس أشهراً عدة في محادثات مع المقرضين؛ للتوصل إلى أفضل طريقة لإعادة الهيكلة، وكانت وفق مصادر، قد فكرت في مرحلة من المراحل، في خطة إعادة الهيكلة، شملت إغلاق ما يصل إلى 1000 متجر.



RadioShack

If #auvio sounds a lot like 'audio' to you, its no coincidence. #auvio specializes in audio and #radioshack has the products that you want and sound great. Check out our variety of styles online or in-store; where everything is on #sale! A post shared by RadioShack (@radioshack) on May 15, 2017 at 5:46am PDT

أعلنت الشركة العامة للعمليات اللاسلكية، الشركة الأم لراديو شاك، أنها قدمت طلباً للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر، في مارس/آذار 2017. وكان راديو شاك قد أعلن بنفسه الإفلاس قبل عامين، في عام 2015.



Gander Mountain

The texans are not amused A post shared by Skyler Wallace (@skylerwallace) on Oct 15, 2011 at 6:44pm PDT

قدم المتجر المتخصص في منتجات ولوازم التخييم والصيد، طلباً طوعياً للاستفادة من الفصل 11 المتعلق بالحماية من الإفلاس في مارس/آذار 2017.



وفي مايو/أيار من العام ذاته، استحوذت شركة camping world holdingd على الشركة وأعلنت خططاً لإعادة تسمية المواقع بمتاجر Gander Outdoors and Overton’s.



Gordmans

Channel your inner rock star! A post shared by Gordmans (@gordmans) on Sep 27, 2017 at 1:12pm PDT

قدمت سلسلة المتاجر، التي تضم أكثر من 100 موقع في 22 ولاية أميركية، طلباً بمقتضى الفصل الحادي عشر في مارس/آذار 2017، يتضمن خططاً لتصفية الأصول. وفي أبريل/نيسان، اشترت سلسلة أخرى من المتاجر الإقليمية، ستيج ستوريس، ما يقرب من 50 متجراً ومخزوناً تابعاً لـ"غوردمانز".



Hhgregg

So many color combos to choose from 😩 who knew such big things could come in such small packages 😍 HHGregg.com/FineLines A post shared by hhgregg (@hhgregg) on Sep 29, 2017 at 9:21am PDT

قدم متجر التجزئة المتخصص في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، طلباً للحماية من الإفلاس في مارس/آذار 2017، بعد سنوات من انخفاض المبيعات.



BCBG

Keeping it casual in the Leah Short-Sleeve Top. #bcbgmaxazria A post shared by BCBGMAXAZRIA (@bcbgmaxazria) on Oct 1, 2017 at 6:12pm PDT

تقدمت مجموعة BCBG Max Azria بطلب للحماية من الإفلاس في مارس/آذار. وقالت المجموعة إنها ستُبقي متاجرها مفتوحة في أثناء عملية إعادة الهيكلة؛ في محاولة لتحسين ظروف التنافس مع منافسي الأزياء.

وأضافت: "الخطوات التي نتخذها الآن، لمواكبة التحول في أنماط تسوُّق الزبائن وفي نمو التسوق عبر الإنترنت، سوف تسمح لنا بالتركيز على العلاقات مع شركائنا، وعلى التجارة الرقمية والإلكترونية، ومواقع بيع التجزئة المختارة، والترتيبات بالجملة وعمليات الترخيص"، وفق ما جاء في تصريح مارتي سطاف، العامل بصفة الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة.

Wet Seal

Behind the scenes...photo shoot fun today! @lilycristal rocked it! #bts #wetsealfashion #werecomingback #wetseal A post shared by Wet Seal (@wetseal) on May 12, 2017 at 5:29pm PDT

وت سيل هو واحد من بين عدد من متاجر التجزئة المتخصصة في السلع الخاصة بالمراهقين، والذي واصل كفاحه من أجل نمو المبيعات في عام 2017.

ومع ذلك قدم متجر التجزئة طلباً للحماية من الإفلاس في فبراير/شباط من هذا العام، وسبق لـ"وت سيل" أن قدم طلباً للحماية من الإفلاس في عام 2015.

The Limited

أغلقت متاجر الملابس النسائية جميع متاجرها الـ250 أوائل يناير/كانون الثاني 2017، قبل وقت قصير من تقديم طلبها بالحماية من الإفلاس.

وقالت الشركة في بيان لها على الإنترنت: "من المؤسف أن نقول إن جميع المتاجر The Limited في البلاد أغلقت أبوابها رسمياً، لكن هذا ليس وداعاً، والأنماط التي تحبونها لا تزال متاحة على الإنترنت- نحن موجودون فقط على بُعد نقرة واحدة، و24 ساعة في اليوم".

