شاب يخاطر بنفسه من أجل طلاء شرفة منزله.. تدلى من الطابق الرابع وهذا مصيره

لا شك أنكم طلبتم مرة من أصدقائكم رفعكم على أكتافهم لتغيير مصابيح المنزل المعطلة أو لطلاء أجزاء يصعب الوصول إليها من الجدران دون استخدام السلالم، لكن هل سبق وطلبتم منهم أن يمسكوا بأقدامكم وأنتم تتدلون من شرفة منزلكم لطلاء حوافها؟

هذا ما قام به شاب تركي في بلدة أضنة جنوبي تركيا عندما تدلى من شرفة منزل لطلاء الجدران بمساعدة شخص آخر، قام بالإمساك بقدميه. صحيفة حرييت التركية نشرت مقطعاً للشاب قالت إن جاراً له أمسكه وهو يحاول الوصول لأبعد نقطة في الشرفة مخاطراً بحياته، إذ تقع شقة الشاب في الطابق الرابع لبناية تتكون من 9 طوابق.

وأثار مقطع الفيديو فور نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة، استنكر أغلبها فعل الشاب الذي وصف بـ"المستهتر".



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